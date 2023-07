Ellátás

Menesztések a marosbárdosi gondozóotthonban feltárt körülmények miatt

Menesztették az erdélyi Maros megye prefektusát és alprefektusát a marosbárdosi gondozóotthonban feltárt embertelen körülmények miatt - jelentette be pénteken Marcel Ciolacu kormányfő.



A román miniszterelnök sajtónyilatkozatában azzal indokolta a kormány területi képviselőinek menesztését, hogy bár nekik kellett koordinálniuk a szociális intézményeknél elrendelt ellenőrzéseket, nem találtak rendellenességet az otthonban. Azt, hogy Mara Toganel prefektus mellett melyik alprefektust menesztette a kettő közül, nem közölte. A Maszol hírportál információi szerint azonban Nicolae-Florin Palasanról van szó, míg Nagy Zsigmond másik alprefektus megtarthatja tisztségét.



A kormányfő elmondta: a Maros megyei kifizetési és szociális felügyeleti ügynökség (AJPIS) felügyelői két nappal korábban jártak a marosbárdosi otthonban, és mindent rendben találtak ott. Az AJPIS ügyvezető igazgatóját is felmentették tisztségéből pénteken, és a nap folyamán a prefektúra két elöljárójának menesztését is elrendelték a belügyminisztériumban - mondta Ciolacu.



Hangsúlyozta, hogy a szociális intézményeknél feltárt rendellenességek után újra át kell gondolni ezek engedélyeztetési és ellenőrzési folyamatát. "Be kell zárni azokat az állami intézményeket, amelyek nem működnek (megfelelően)" - húzta alá. Hozzátette, hogy augusztus végéig egy új törvénycsomagot dolgoznak ki a témában, a munkát már hétfőn elkezdik a civilszervezetek képviselőivel közösen.



Marcel Ciolacu megköszönte a civilszervezeteknek, hogy jelentették az eseteket, és hangsúlyozta, hogy ezzel életeket mentettek, hiszen, ha nem avatkoznak közbe, tragédia is történhetett volna.



A Jogi Forrásközpont (CRJ) nevű civilszervezet néhány órával korábban közölte: csütörtökön előzetes bejelentés nélkül látogattak el a Re-Min Egyesület által működtetett marosbárdosi központba, ahol hét gondozottat a létesítmény alagsorában építési törmelékek között, piszkosan és alultáplált állapotban találtak, fekáliával és vérrel szennyezett matracokon feküdtek. Két súlyos állapotban lévő embert pedig egy három négyzetméteres, levegőtlen, sötét szobában helyeztek el a fenntartók.



Csütörtökön egy másik szociális intézményben, egy Maros megyei gondozóotthonban is embertelen körülményeket találtak, az ügyben a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) és a korrupcióellenes ügyészség (DNA) is vizsgálatot indított.