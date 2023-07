Honvédelem

Simicskó István: a fiatalok haza iránti szeretetét erősítik a honvédelmi táborok

Fotó: MTI/Mészáros János

A fiatalok haza iránti szeretetét, kötődését erősítik a honvédelmi táborok - hangoztatta a Honvédelmi Sportszövetség elnöke szerdán a szolnok-szandaszőlősi sportrepülőtéren, a szervezet által rendezett ejtőernyős táborban.



Simicskó István, aki a Kereszténydemokrata Néppárt parlamenti frakcióvezetője is, azt mondta: "szülőföldünk csak egy van, ezt megvédeni minden bajtól szép és nemes kötelesség".



Hozzátette: az ejtőernyős táborban négy turnusban húsz-húsz, tehát összesen nyolcvan kadét vesz részt idén nyáron. A mostani turnus hétfőn kezdődött, és egy héten át tart - tette hozzá.



Szolnokot kiváló adottságú településnek nevezte, amely komoly katonai múlttal, jelennel és jövővel rendelkezik. Azt mondta: a Tisza-parti vármegyeszékhelyen már harmadik alkalommal rendezik meg az ejtőernyős tábort.



Emellett a Honvédelmi Sportszövetség számos tábort szervez, például repülős, túlélési vagy idén először búvártábort Szentesen - sorolta.



A táborok harmincéves hiányt pótolnak, hiszen egykor az azóta megszűnt Magyar Honvédelmi Szövetség (MHSZ) szervezett ilyen típusú táborokat, még a rendszerváltás előtt - mondta, hozzátéve, hogy a fiatalok számára ezek a táborok "bátorságpróbák" is, ezért gratulált a résztvevőknek.



Simicskó István kiemelte: a Honvédelmi Sportszövetséget azzal a küldetéssel hozták létre 2017-ben, hogy a magyar fiatalok felé nyisson.



Az általános hadkötelezettség, ezzel együtt a sorkatonai szolgálat Magyarországon történő megszüntetésével egy űr keletkezett. Egyrészt nem volt tartalékos rendszer, ezt is 2010-től kezdték felépíteni - idézte fel, megjegyezve: 2010-ben 17 tartalékos katonája volt a Magyar Honvédségnek, most csaknem 12 ezer van, és ebben nagyon sok a munka.



Kitért arra is, hogy 2015 és 2018 között volt honvédelmi miniszter, amikor a migrációs válság miatt megépült a határon a kerítés, és összeállítottak egy tízéves haderőfejlesztési programot, amelynek része volt a Honvéd Kadét Program is. Ezzel a 14-18 éveseket, a középiskolásokat célozták meg.



Míg 2017-ben hárommal volt, most már 135 középiskolával van szerződése a Magyar Honvédségnek, 7200 kadét van ma Magyarországon - ismertette.



Simicskó István közölte: a Honvédelmi Sportszövetség törekvése az is, hogy honvédelmi sportközpontokat építsen. Jelenleg öt településen - Baján, Balassagyarmaton, Újfehértón, Szigetváron és Szarvason - található ilyen létesítmény, mindegyik százszázalékos kihasználtságú, rengeteg a fiatal.



A cél, hogy minisztériumi segítséggel minden vármegyében építsenek honvédelmi sportközpontokat - hangsúlyozta.



Szalay Ferenc (Fidesz-KDNP), Szolnok polgármestere méltatta a Honvéd Kadét Programot és a Honvéd Sportszövetség munkáját.

"A magyar fiatalok igenis szeretik a hazájukat" - hangoztatta. Szolnokot katonavárosnak nevezte, ahol komoly helyőrség működik, és rámutatott arra: a városban zajlik a jelenkor honvédelmi fejlesztéseinek egyik legkomolyabb része.



Mindez azért történik, hogy az ország honvédelmi, védelmi képessége a lehető legmagasabb szintre emelkedjen - közölte.



Réz Levente ezredes az eseményen elmondta: öt éve kezdték rendbe tenni a sportrepülőteret, megteremteni a feltételeket a táborok megrendezéséhez.



Tájékoztatása szerint idén már nyolcvan kadét vesz részt az ejtőernyős táborban. Már levizsgáztak az ejtőernyős alapismeretekből, és ha az időjárás is engedi, 1000-1200 méter magasból hajtanak végre ejtőernyős ugrást. A tábor végére elérhetik a kilenc-tíz ugrást is a fiatalok, ami nagy eredmény - mondta.



Hozzátette: egy követési rendszert dolgoztak ki a legjobbak kiválasztására, hogy továbbfejlesszék évről évre a tudásukat; már vannak visszatérő fiatalok. A Honvédelmi Sportszövetség támogatásának köszönhetően egyre több felszerelést, ejtőernyőt tudnak venni, ezáltal könnyebb a kadétok képzése - jelezte.



A beszédek után átadták a Honvédelmi Sportszövetség által biztosított hat új, a legmodernebbnek számító ejtőernyős felszerelést a kadétok, a szolnoki bázis számára.



Az eseményen jelen volt Bali Tamás, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoka is.