Önkormányzat

Hónapokon át törvénytelenül működött a hódmezővásárhelyi közgyűlés pénzügyi bizottsága

Hónapokon át törvénytelenül működött a hódmezővásárhelyi közgyűlés pénzügyi, gazdasági, városfejlesztési és városüzemeltetési bizottsága, ezért csaknem negyven előterjesztést újra kellett tárgyalni.



A közgyűlés szerdai rendkívüli ülésén elfogadott határozat szerint a Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt a hódmezővásárhelyi közgyűlés felé, mert tavaly szeptember 22-én a pénzügyi bizottság elnökévé választották Gyutay Katalint (MMM-Tiszta Vásárhelyért Egyesület), annak ellenére, hogy erre nem volt lehetőség, mert a politikus az ügyrendi bizottságban is elnöki posztot töltött be.



A közgyűlés szervezeti és működési szabályzata alapján egy képviselő csak egy bizottságban elnökölhet. A törvényességi felhívás szerint a bizottságnak a politikus elnöklete alatt valamennyi átruházott hatáskörben és saját szervezetének kialakítása érdekében hozott döntését újra kellett tárgyalnia.



A július 10-én és 17-én újratárgyalt határozatok többsége az egyéni választókerületi keretek felhasználásáról szólt, de a döntések egy része közbeszerzésekre - így az önkormányzat villamosenergia- vagy földgázbeszerzésére - vonatkozott.



Cseri Tamás (Szeretem Vásárhelyt Egyesület - Fidesz-KDNP) képviselő a vita során felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányhivatal javaslata alapján a költségvetési rendeletet és a költségvetés végrehajtási rendeletét is újra kellene tárgyalni.



A közgyűlés döntött arról is, hogy - a helyi adókról szóló törvény módosításának megfelelően - szeptember 1-jétől megszünteti a termőföldekre kivetett adót. A vita során elhangzott, idén ötszáz földtulajdonostól 25 millió forint adót szedtek be, ezt az önkormányzatnak októberig vissza kell fizetnie.



A képviselő-testület döntése alapján társasházzá alakítják egy korábbi általános iskola épületét a Petőfi utcában. Cseri Tamás hangsúlyozta, az önkormányzat adminisztratív eszközökkel próbálja akadályozni, hogy a református egyház - a jogszabályoknak megfelelően - oktatási célra átvegye az ingatlant, amely egy részében jelenlegi is a fenntartásában lévő Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola működik.



Felhívta a figyelmet arra, a városvezetés előterjesztésében a társasház-alakítás egyik okaként azt jelölte meg, hogy az épületben lakás is van, noha az egykori szolgálati lakást legalább harminc éve irodaként használják.



Márki-Zay Péter (MMM-Tiszta Vásárhelyért Egyesület) polgármester hangsúlyozta, az önkormányzati érdekek védelme motiválja a lépést. Az önkormányzat a több mint 400 millió forintra értékelt épületet fölajánlotta megvételre az Ótemplomi Református Egyházközségnek, ők azonban nem kívántak élni a lehetőséggel. Az épület egykori tornatermében az önkormányzat pedig játszóházat alakít ki - mondta a politikus.