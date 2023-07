Felelsz, vagy mersz

Orbán Viktor úgy becsiccsentett, hogy már nem is emlékszik rá

"Viktor a TikTokon" - ezzel a névvel működik a kormányfő hivatalos csatornája, amelyen kedd reggel újra megjelent egy kérdezz-felelek videó - írja az Index.



"Először 2 cent, és az idő előrehaladtával 4 cent" - válaszolta Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy 2 centet vagy 4 centet töltsenek neki.



A miniszterelnök azt is kijelentette, hogy a magyar labdarúgó-válogatottnak a következő világbajnokságon már ott kell lennie. Szintén kiderült, hogy milyen fagyit szeret a politikus: "A citromos fagyi, az királyság, ha van mellé csokifagyi."



Orbán Viktort arról is kérdezték, hogy mikor csiccsentett be utoljára. "Az olyan jól sikerült, hogy már magam sem emlékszem rá" - árulta el a kormányfő, aki egy másik kérdésre azt is közölte, minél öregebb, annál tovább tart a macskajaj.