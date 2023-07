Családpolitika

Hornung Ágnes: két éve vezette be a csed 100-at a kormány

A több mint 30 elemből álló magyar családtámogatási rendszer egyik fontos része a 2021 júliusában bevezetett csed 100. 2023.07.25 11:47 MTI

Két éve vezette be a kormány a csed 100-at, amelynek köszönhetően a csecsemőgondozási díj (csed) mértéke a korábbi bruttó kereset 70 százalékáról annak 100 százalékára emelkedett, így a szülés utáni fél évben az édesanyák több pénzt kaphatnak kézhez, mint amennyi korábbi munkabérük volt - írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden a Facebook-oldalán.



Hornung Ágnes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a 2010-es kormányváltás előtt a gyermeket vállaló fiataloknak "különösen szűkre szabottak" voltak a lehetőségeik, és Magyarországon a gyermeknevelés anyagi terhet jelentett.



Ezen változtatott a kormány 2010-ben a családbarát fordulattal, az ország vezetése pedig azóta is elkötelezett annak támogatása mellett, hogy minden vágyott gyermek megszülessen, és a gyermekvállalás ne járjon anyagi hátránnyal - emelte ki az államtitkár.



Hozzátette, a több mint 30 elemből álló magyar családtámogatási rendszer egyik fontos része a 2021 júliusában bevezetett csed 100, amely annak a nőnek jár, aki a gyermeke születése előtti két évben legalább 365 napon át biztosított volt, a támogatást pedig az anya a szülési szabadság időtartamára, vagyis 168 napra veheti igénybe.



Örökbefogadó nő vagy a családba fogadó gyám, kivételes esetben az apa, valamint az örökbefogadó férfi is jogosulttá válhat erre az ellátásra - jegyezte meg Hornung Ágnes.



Az államtitkár közölte, hogy míg a bérből a 15 százalékos személyijövedelemadó (szja)-előleg mellett 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot is vonnak, a csedből kizárólag a személyijövedelemadó-előleget kell levonni, a társadalombiztosítási járulékot nem, ennek köszönhetően a gyermekvállalás előtt dolgozó anyák a 24 hetes szülési szabadság alatt a korábbi keresetüknél magasabb összegű ellátást kaphatnak kézhez.



Az ellátás összegéből is érvényesíthető a családi adókedvezmény, valamint a 30 év alatti anyák szja-mentessége is vonatkozik rá - hívta fel rá a figyelmet.



Hornung Ágnes bejegyzésében arra is kitért, hogy 2021 második felében több mint 56 ezren, 2022-ben csaknem 85 ezren, idén május végéig pedig mintegy 45 ezren részesültek csedben.



A kormány célja, hogy az Ukrajnában folyó háború és a brüsszeli szankciók ellenére is megvédje a családokat és a családtámogatásokat. Az idei, 2023-as költségvetésben 154 milliárd forintot fordít csedre, a 2024-es büdzsében pedig ennél is magasabb összeget, több mint 172 milliárd forintot irányzott elő erre a célra a kabinet. Így jövőre a csedre fordítandó forrás 12 százalékkal, mintegy 18 milliárd forinttal lesz több, mint idén - olvasható az államtitkár közösségi oldalán.