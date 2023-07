Honvédség-honvédelem

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: korszakváltás történik a magyar haderőben

Korszakváltás történik a magyar haderőnél, minden képességét megreformálják, megújítják - közölte a honvédelmi miniszter hétfőn Szolnokon, a Magyar Honvédség újonnan rendszeresítendő H225M típusú helikoptereinek ünnepélyes átadásán.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf az MH Kiss József 86. Helikopterdandár területén tartott eseményen elmondta: megreformálják a haderőt, hogy a ciklus végére valóban megújult magyar haderő őrizze a magyar emberek épségét, biztonságát, vagyonát. Szavai szerint soha nem állt rendelkezésre ebben a kérdésben ekkora társadalmi, politikai támogatottság.



Hozzátette: a jövő évi költségvetés garantálja ugyanazt a 2023-ban már elért 2 százalékos GDP-arányos szintet a védelmi kiadásoknál, amely a NATO által is elvárt arány, és mindenképpen szükséges ahhoz, hogy az átalakulást folyamatosan fenntarthassák.



Ezen belül 20 százalékot a képességek megújítására, fejlesztésekre kívánatos, elvárt költeni a NATO által, ezt Magyarország évek óta felülteljesíti - számolt be.



Beszámolt arról, hogy a vezérkar kidolgozott egy "haderőképnek" nevezett tervet, amelyben szerepel, hogyan nézzen ki szervezetileg, feltöltöttségében, készenlétében a magyar haderő 2031-ig. Egy ilyen terven dolgoznak szisztematikusan, lépésről lépésre, amely egy huszonegyedik századi, modern, digitális haderő kiépítését teszi szükségessé, amely két komponensre támaszkodik - mondta. Egyrészt egy kiemelt, magas technológiájú, modern fegyverzettel felszerelt hivatásos katonákból álló haderőre, amely az országban támaszpontszerűen helyezkedik el, ilyen például a szolnoki légibázis is. Másrészt az ország teljes felületét lefedő, "kapillárisszerűen" működő, döntően tartalékosokból álló hagyományos felszereléssel felszerelt területvédelemre - közölte. "Hatalmas munka lesz, míg eljutunk erre az állapotra", amelyet a haderőkép előír - fűzte hozzá a miniszter.

MTI/Mészáros János

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: a haderőkép eszközoldali megvalósításának egy nagyon fontos mérföldköve, hogy megérkezett a honvédség első két Airbus H225M típusú helikoptere. Ezek a gépek olyan képességeket is hoznak, "visszaépítenek" a magyar légierőbe, amelyek az elhasznált, számában is kicsi, korábbi, döntően szovjet technológiájú képességek nem tudtak már számunkra biztosítani - közölte.



Tizenhat H225M típusú helikopter érkezik, a hétfői ünnepélyes átadáson az első kettő Airbus H225M típusú, 70-es és 71-es oldalszámú közepes, szállító (Troop Transport Helicopter-TTH) konfigurációjú látható - mondta. Megjegyezte: ilyen gépből érkezik még nyolc, azaz összesen tíz lesz. Emellett a különleges műveleti erők kapnak hat H225M típusú helikoptert (Special Operation Forces-SOF), amely a HForce nevű, speciálisan a magyar légierő számára kifejlesztett fegyverzetcsomaggal lesz felszerelve, ami a világviszonylatban is egyedülálló - emelte ki. Ezen egy 20 milliméteres gépágyú, 70 milliméteres rakétakonténer lesz, és a későbbiekben irányított páncéltörő rakéták is rendelkezésre állnak majd - sorolta. Emellett komplex navigációs rendszer, multifunkcionális tehermozgató rendszer, csörlő, gyorsköteles lecsúszást biztosító elem és hasonlók állnak majd rendelkezésre ezekben a gépekben rendelkezésre - tájékoztatott.



A modern, csúcstechnológiás helikopterek használatához szükséges kiképzés elméleti részét megkapták az állomány tagjai, a megérkezett gépekkel a konkrét kiképzés is elindulhat - mondta. Hozzátette: nő azon gépek száma, amelyekből ejtőernyős ugrásokat lehet végezni, újra megerősödhet a légideszant-kiképzés is.



A honvédelmi miniszter beszélt arról is, hogy Magyarország szomszédságában egy "huszadik századi típusú, véres háború zajlik, amelynek nem látjuk a végét" és amelyben csak egy azonnali tűzszünet és béketárgyalások lehet a megoldás. A béke bekövetkeztekor egy dolog egészen biztos lesz: Európa biztonsági helyzete gyökeresen más lesz, mint a háborút megelőzően - mondta. Két nagyon komoly, felfegyverzett és harcedzett haderő lesz Magyarország keleti szomszédságában, a déli határok pedig folyamatos nyomás alatt vannak az illegális migráció miatt. Nemrég véget ért a vilniusi csúcsértekezlet, amely a NATO új védelmi berendezkedését határozta meg - tájékoztatott. Ezek mind olyan kihívások, amelyhez egy új magyar haderőre, és azon belül egy kiemelt képességekkel felszerelt magyar légierőre van szükség. Ennek egy mérföldköve a mai - mondta.

Köszönetet mondott az Airbus Helicopters munkatársainak, akik a fejlesztésben, gyártásban, az átadásban közreműködtek, illetve Szolnok városnak, Jász-Nagykun-Szolnok vármegyének a támogató hozzáállásukért. Köszönetet mondott a MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnoki és legénységi állományának az előkészítő munkához, egyben balesetmentes, kiváló felkészülést nyújtó szolgálatot kívánt ezekkel a "csodálatos madarakkal" nekik.



Bruno Even, az AIRBUS Helicopters elnöke beszédében megemlékezett a horvátországi helikopterbaleset három magyar áldozatáról. Kiemelte a légibiztonság fontosságát a katonai területen is.



A beszédek után Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke átadta a helikoptereket Bali Tamásnak, az MH Kiss József 86. Helikopterdandár parancsnokának.



Ezt követően Kálinger Roland tábori lelkész mondott áldást.



Bali Tamás az MTI-nek elmondta: a repülőműszaki és hajózó állomány elméleti felkészítése csaknem fél éve zajlik a franciaországi Marignane-ban az Airbus Helicopters Training Academy-n. A szolnoki helikopterdandárnál hamarosan meg tudják kezdeni a gyakorlati képzést is.



Az H225M helikopter maximális felszállótömege 11 tonna, maximális sebessége óránként 324 kilométer.