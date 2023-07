Illegális bevándorlás

Bakondi György: a 2015-ös Soros-terv megvalósítása zajlik

Egyre világosabban látható, hogy a 2015 óta tartó illegális migrációs hullám nem valamilyen véletlen folyamat, hanem a 2015-ben a Soros-tervben megfogalmazott praktika hosszú távú megvalósítása zajlik, egyfajta lakosságcsere - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.



Bakondi György hozzátette, mindennek következményeit látni lehetett nemrég a franciaországi városokban vagy a németországi strandokon is.



Bár néhány hónapja az Európai Unió és az Európai Néppárt néhány vezetője arról nyilatkozott, hogy szükséges lenne a külső határ őrizetének megerősítése, sőt talán indokolt lenne a műszaki határzár kiépítésének finanszírozása is, ezek a kijelentések végül csak nyilatkozatok szintjén maradtak - emlékeztetett.



Ezt követően megjelent az Európai Unió migrációs csomagjára vonatkozó elgondolás, amelyet az EU belügyekkel foglalkozó tanácsa minősített többséggel megszavazott - idézte fel.



Bakondi György elmondása szerint az eddigi gyakorlattól eltérően az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az EU Tanácsa példátlan gyorsasággal megkezdte a háromoldalú egyeztetéseket a jogszabály előkészítése érdekében.



A tervezet lényege, hogy legalizálnák az illegális bevándorlást, de úgy, hogy az embercsempészek által elindított illegális migráncsoportokat az európai uniós kutató-mentőszolgálatok átveszik, majd legálisan beszállítják Európába. Ez után következne a tervezet második eleme: a kötelező szétosztás - közölte.



Bakondi György értékelése szerint a helyzet így nem a megoldás irányába mutat.



Emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök a szombaton Tusnádfürdőn elmondott beszédében a migrációs kérdések hátterét vázolta, pár nappal ezelőtt pedig azt az alapelvet fogalmazta meg, hogy a határt őrizni kell, belépni csak annak lehet, aki már menekültstátuszt szerzett vagy érvényes úti okmánnyal, munkavállalási engedéllyel rendelkezik.



Ez egy kézenfekvő és a magyar gyakorlatban is eredményes elgondolás - vélekedett a belbiztonsági főtanácsadó.



Hozzátette azonban: ezt a megoldást valamilyen ok - a lakosságcsere terve, ideológiai megfontolások - miatt az EU és számos baloldali-liberális európai kormány nem támogatja.



Pedig amennyiben az illegális bevándorlási csatornákat lezárnák, a folyamat befejeződne, a migránsok nem indulnának útnak, nem adnák oda az utolsó fillérjeiket is az embercsempészeknek - jelentette ki Bakondi György.