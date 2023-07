Erdély

Csendőröket kérnek a tusványosi Orbán-beszéd idejére

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke közölte, hogy levelet küldött a Belügyminisztériumnak, amelyben a Csendőrség közbelépését kéri Orbán Viktor magyar miniszterelnök szombati tusnádfürdői beszéde idejére, miután az interneten keringő információk szerint „szélsőséges aktivisták egy csoportja, akik Mihai Tîrnoveanuhoz köthetőek”, megzavarni készülnek a magyar kormányfő beszédét. Emlékezetes, hogy ugyanennek a társaságnak tavaly is sikerült botrányt kavarnia - írta a maszol.ro.



Borboly Csaba a rendvédelmi szervek közbelépését kérte szombaton Tusnádfürdőn, „hogy ne tegyük ki a közösséget újabb szégyennek, mint július 8-án az Úzvölgyében történt”.



Mint ismert, Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerdán érkezett meg Tusnádfürdőre, miután Bukarestben informális találkozón vett rész Marcel Ciolacu román miniszterelnökkel és Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. A magyar kormányfő szombaton tartja meg hagyományos tusványosi beszédét a 32. Bálványosi Nári Szabadegyetem és Diáktáborban. Mint korábban, most is ott lesz mellette Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke.



A Mihai Tîrnoveanu által vezetett Nemzet Útja (Calea Neamului) bejelentette, hogy ezúttal is készül Tusnádfürdőre Orbán Viktor beszédére, és igyekeznek ismét megzavarni azt. A szervezők emiatt regisztrációhoz kötötték a belépést, ezért mindazoknak, akik részt akarnak venni Orbán szombati előadásán, regisztrálniuk kell.



A román szervezetek képviselői, akik bejelentették, hogy többedmagukkal készülnek részt venni Orbán Viktor szombati tusnádfürdői beszédén, ugyanazok, akik megszervezték a román hősök 150 keresztjének illegális elhelyezését az úzvölgyi temetőben, miután a korábbi – szintén törvénytelenül állított – betonkereszteket jogerős bírósági döntés nyomán eltávolították.



Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök ismét hangsúlyozta, hogy „a törvénynek kell elsőnek lennie”, és „az állami szerveknek közbe kell lépniük, hogy megállítsák ezeket az embereket”.



„A törvénynek kell mindenek felett állnia, és minden állami szervnek be kell avatkoznia, hogy megállítsák ezeket az embereket, akik cirkuszt akarnak csinálni azért, hogy megjelenhessenek a sajtóban, akik gyűlöletet szítanak és semmibe veszik a törvényt. Remélem, hogy ezúttal, legalább most, ha már július 8-án nem sikerült, a román csendőrség közbelép és megállítja azokat, akiket nem hívtak meg erre a rendezvényre” – fogalmazott közleményben Borboly Csaba.

Borboly azt is megjegyezte, hogy a 32. Bálványosi Nyári Egyetem és Diáktábor „nem lehet a helyszíne a július 8-aihoz hasonló negatív tüntetéseknek, mert a szabadegyetemen több ország politikai személyiségei és diplomatái vesznek részt, és ha olyan tüntetéseket engednének meg, amelyeknek nincs helyük, az ártana a román állam megítélésének”.