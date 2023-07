Egészség

NNK: jövő héttől már tüneteket okozhat a parlagfű virágzása

A parlagfű pollenkoncentrációja a jövő hét végén több helyen is elérheti a tüneteket okozó közepes szintet, így a pollenre érzékenyek már számíthatnak az allergiás tünetek megjelenésére - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerdán az MTI-vel.



Az NNK az allergiás tünetek erősségének mérséklésére javasolja, hogy a parlagfű virágporára érzékenyek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy keressék fel kezelőorvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállításáért.



Az NNK irányítása alá tartozó, 20 állomásból álló Aerobiológiai Hálózat pollenmonitorozási adatai alapján egyelőre még csak pár parlagfű pollenszem jelent meg a levegőmintákban. Idén a parlagfű tömeges pollenszórása várhatóan augusztus első napjaiban veszi kezdetét, ekkor már országszerte tüneteket okozhat virágpora. A szezon erősségét nagyban befolyásolja az augusztus és szeptember időjárása. A pollenterhelést a tartós, esős időszakok átmenetileg visszavethetik, de a záporok, zivatarok csak rövid időre tisztítják meg a levegőt. A szezon tetőzése az előző évek tapasztalatai alapján augusztus végén, szeptember elején várható - ismertette a központ.



A Parlagfű Pollen Riasztási Rendszer (PPRR+) térképes előrejelzése idén is segíti az allergiásokat, így könnyebben felkészülhetnek a várható tünetekre, azok kezelésére, illetve megtervezhetik utazásaikat - emlékeztettek a közleményben.



Kitértek arra is, hogy a kifejlett parlagfű terjedése ellen leghatékonyabban felmagzás előtt, bimbós vagy virágos állapotában végzett kaszálással lehet védekezni, ami a földhasználóknak jogszabályban előírt kötelezettsége. A lakosság által észlelt parlagfüves területek NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) vagy a PME (Parlagfűmentes Magyarországért Egyesület) oldalán keresztül könnyedén bejelenthetők - olvasható a közleményben.