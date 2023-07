Kórházba került a színművész

Véget ért az Országos Mentőszolgálat vizsgálata Gálvölgyi János ügyében

Véget ért az Országos Mentőszolgálat belső vizsgálata az úgynevezett "Gálvölgyi-ügyben" - tudta meg a Naphire.hu. A lap úgy tudja, elmarasztalás is történt, ugyanakkor minden mentésirányítóra több napos képzés vár még a nyáron.



Mint ismeretes, a színész május elején az otthonában lett rosszul, de hiába hívtak mentőt a rokonai, az nem érkezett meg. Így a két lánya autóval vitte kórházba. Az ügyben rendőrségi nyomozás indult amit bűncselekmény hiányában szüntettek meg, az ügyészség azonban újra elrendelte azt. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) pedig belső vizsgálatot indított.

"Az Országos Mentőszolgálat minden részletre kiterjedő vizsgálatot folytatott a mentőkhöz 2023. május 10-én délelőtt érkezett segélyhívás fogadása kapcsán. A vizsgálat során sor került a telefonbeszélgetések hanganyagainak elemzésére, a számítógépes rendszerekben rögzített egyéb adatok, szabad mentőkapacitás ellenőrzésére és az érintett mentődolgozók meghallgatására is.



Az intézkedések szakmai értékelése szerint a segélyhívást fogadó mentésirányító rosszul döntött, amikor a bejelentőtől kapott információk alapján az esetet nem az életveszélyes kategóriába ("P1 riasztás") sorolta. Ennek következtében a rendelkezésre álló és riasztható rohamkocsi azonnali kiküldésére nem került sor. Egy másik mentésirányító az ismételt hívások kezelésekor kommunikációs hibát vétett. A felelősség megállapítása elmarasztalást vont maga után.



A nehézlégzés (még ha már egy napja fennáll is) olyan riasztó tünet, amely magában hordozhatja az életveszély lehetőségét és azt a hozzátartozó visszahívása során feltett, tájékozódó kérdésekkel sem lehetett kizárni. Közvetlen életveszély ugyan az elhangzott tünetek alapján nem volt egyértelműen megállapítható, de szakmai protokollunk alapján kétséges esetben a betegbiztonság érdekében mindig a súlyosabb lehetőséget kell irányadónak tekinteni.



A mentésirányítók munkájának szakmai támogatását az Országos Mentőszolgálat tovább erősíti, a nyár folyamán összes mentésirányító csoportunk dolgozói számára kétnapos, intenzív továbbképzést tartunk, amely egyebek mellett jogi, kommunikációs, pszichológiai, és mentés-szakmai elemeket, valamint gyakorlatokat is tartalmaz.



Az Országos Mentőszolgálat mentőegységei évente több mint 1,2 millió esetet látnak el Magyarországon. A mentésirányítók szigorú szakmai szabályok és eljárásrendek alapján, korszerű informatikai háttérrel végzik feladatukat. Munkájuk során egyetlen hiba is súlyos következményekkel járhat, szakmai támogatásukat folyamatosan erősítjük, fejlesztjük" - írta a lapnak Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és pr vezetője.