Szúnyogirtás

Katasztrófavédelem: hat vármegyében irtják a szúnyogokat a héten

A héten hat vármegyében, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében lesz szúnyoggyérítés 41 ezer hektáron - tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-t.



Összesen 176 településen lehet majd találkozni a földi permetezést végző járművekkel a késő esti, éjszakai órákban - tartalmazza a közlemény.



Emlékeztettek: tavasz végén, nyár elején az ország nagy részén alakult ki komoly szúnyogártalom, amit a folyók kisebb áradása és a csapadékos időjárás okozott.



Ezért a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoglárvák elleni biológiai védekezés áprilistól folyamatos volt, majd májusban megkezdődött a kifejlett szúnyogok gyérítése is.



A tájékoztatás szerint a nagy kiterjedésű ideiglenes tenyészőhelyek többsége mostanra kiszáradt, így csökken a vérszívók utánpótlása. Ugyanakkor lokálisan akadnak még olyan ideiglenes állóvizek, amelyekben szúnyogok fejlődnek, illetve az állandó vizekben is fejlődnek lárvák, ezért továbbra is szükség van gyérítésre, de kisebb területen.



A katasztrófavédelem honlapján megtalálható a részletes településlista a tervezett gyérítési dátumokkal. A központi szúnyoggyérítés mellett minden önkormányzatnak lehetősége van saját költségvetése terhére szúnyoggyérítést végeztetni a településen - olvasható a közleményben.