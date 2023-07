Egészségügy

Rétvári Bence: egyetlen ujjlenyomattal elérheti minden magyar a leleteit

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Eddig 2,3 millióan töltötték le telefonra az EgészségAblak applikációt, illetve több mint 2 millió leletet is letöltöttek, így már minden magyar ember egyetlen ujjlenyomattal elérheti az összes leletét - mondta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkár a IX. kerületi Drégely utcai háziorvosi rendelőben tartott sajtótájékoztatóján.



A politikus hangsúlyozta: egy ujjlenyomattal bárki hozzáférhet az összes leletéhez, laboreredményéhez, zárójelentéséhez, minden más egészségügyi dokumentumához. Az alkalmazás népszerű, eddig 360 ezer receptet töltöttek le azon keresztül. "A cél, hogy minél könnyebb és gyorsabb legyen mindenkinek az egészségügyi ellátása, illetve minél könnyebben hozzáférhetőek legyenek a már feltöltött információk" - fűzte hozzá.



Az államtitkár utalt arra, hogy az alkalmazás az oltási igazolványból indult ki, ez bővült további funkciókkal, mint az e-recept és az e-lelet. A mindig kéznél levő leletek csökkentik a tévedés lehetőségét, emelte ki. Beszélt arról is, hogy az 1812-es Egészségvonal a hét minden napján 24 órában elérhető, ahol tájékoztatást nyújtanak egészségügyi szolgáltatásokról, segítenek a szolgáltatók keresésében, valamint minden további EESZT-vel kapcsolatos kérdésben is.



Békássy Szabolcs, országos kollegiális szakmai vezető háziorvos arról beszélt, hogy az EESZT elindulása történelmi időpont volt a magyar egészségügyi ellátórendszer életében, hiszen magával hozta az egészségügyi adatok sokkal gyorsabb áramlását. Európában is unikális dolog a mai napig - emelte ki. "Az EgészségAblak alkalmazással újabb mérföldkőhöz érkeztünk, az alkalmazás az e-beutalókat is tartalmazza, ez pedig nemcsak a pácienesek számára jelent kényelmi szolgáltatást, hanem az egész ellátórendszer számára is, hiszen nagy terhet vehet le a háziorvosok válláról." - jelezte. Hozzátette: de mindez nem jelenti azt, hogy a személyes orvos-beteg találkozásra ne lenne szükség.



Jelinek Benjámin IX. kerületi háziorvos azt hangsúlyozta, a betegek számára kényelemes és megnyugtató az, hogy elérhetőek elektronikusan a receptek, értesülhetnek a leleteik eredményéről, átnézhetik hozzátartozóik dokumentációját. Az alkalmazás terhet vesz le az ellátórendszerről, de a háziorvos is kiemelte, hogy orvosi tanácsokért továbbra is fel keresni személyesen a szakembereket.