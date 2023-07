Életmód

A HVIM zéró toleranciát hirdet az óvodai, iskolai érzékenyítés ellen

Zéró toleranciát hirdetett a gyerekek óvodai, iskolai érzékenyítése ellen a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) a Budapest Pride felvonulással egy időben, a rendezvény ellen tiltakozó utcai molinók felhasználásával tartott sajtótájékoztatóján szombaton Budapesten.



Barcsa-Turner Gábor, a szervezet társelnöke kiemelte: a nemzeti ellenállás egyik nagy eredménye, hogy a Budapest Pride felvonulás az évek során viszonylag konszolidálódott, és a Nyugat-Európában rendezett hasonló felvonulásokhoz képest kevesebb a közszeméremsértés és a vallásgyalázás az utcán.



Elmondta, Budapest hat helyszínén tartanak jelképes demonstrációkat, ahol molinókkal tiltakoznak az LMBTQ-lobbi iskolai, gyermekekre hatást gyakorló tevékenysége ellen.



"Az LMBTQ-terror több koncepciós eljárást is indított ellenem az elmúlt években" - jelezte Barcsa-Turner Gábor, hozzátéve, a lobbiszervezetek feljelentik a tevékenységük ellen fellépőket.



A Háttér Társaság és a lobbiszervezetek azt szeretnék, ha "nem jönnénk ki az utcára", de "minket nem lehet megfélemlíteni és elhallgattatni, továbbra is kiállunk a normalitás mellett" - fogalmazott a társelnök.



Kónyi-Kiss Botond, a HVIM alelnöke bejelentette: az LMBTQ-szervezetek ténykedését vizsgáló, jogászokból álló szakmai munkacsoportot hívnak életre.



Mint mondta, az LMBTQ politikai mozgalom két fő csapásiránya a hagyományos értelemben vett nemi identitás megkérdőjelezése és a gyermekek érzékenyítése, tudatbefolyásolása, "erre Orbán Viktor miniszterelnök helyesen érzett rá".



A harmadik a mélyállamiság ellen irányul, LMBTQ-szervezetek indokolatlanul és jogosulatlan módon "teszik be a lábukat" intézményekbe, többek között a rendőrség befolyásolására folytatnak lobbitevékenységet százmillió forintos külföldi támogatással a háttérben - tette hozzá.



A magyar kormánynak is magáévá kell tennie, hogy "az LMBTQ-lobbi súlyos nemzetbiztonsági kockázat" - fogalmazott Kónyi-Kiss Botond.



Nemcsak a rendőrség érintett ezekben a kérdésekben, hanem maga a magyar kormány is, nevezetesen az Igazságügyi Minisztérium, amelynek állandó egyeztetési partnere a Háttér Társaság mellett többek között a Magyar LMBT Szövetség, a Patent Jogvédő Egyesület, valamint a Szivárványcsaládokért Alapítvány is - tette hozzá, kijelentve: "ezeket a szervezeteket a magyar kormány különböző szerveiből ki kell gyomlálni, hiszen enélkül nem lehet fellépni ez ellen a rendkívül kártékony globális lobbival szemben".