Tempus Közalapítvány: döntés egyetemi mobilitási programok pénzügyi kiegészítéséről

A meglévő mobilitási keretek, valamint pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak ahhoz, hogy az egyetemi igények a jövő év június 30-ig teljeskörűen megvalósuljanak. 2023.07.15 14:27 MTI

Számos egyetem jelenleg futó Erasmus+ programjának pénzügyi kiegészítéséről döntött a nemzetközi felsőoktatási mobilitási programokért felelős Tempus Közalapítvány kuratóriuma - közölte a szervezet.



A csütörtöki döntés azt a célt szolgálja, hogy 2024. június 30-ig valamennyi egyetem, így a "modellváltott" intézmények hallgatói és oktatói számára is folyamatosan biztosított legyen a nemzetközi együttműködésekben való részvétel - tették hozzá.



Hangsúlyozták: a meglévő mobilitási keretek, valamint pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak ahhoz, hogy az egyetemi igények a jövő év június 30-ig teljeskörűen megvalósuljanak.



A közalapítvány beszámolt arról, hogy a kuratórium döntést hozott az Erasmus+ programban részt vevő magyar felsőoktatási intézmények 2024. június 30-át követő időszakra vonatkozó pályázatairól is.



Az ülésen értékelték a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek pályázatait is, amelyekkel az Európai Tanács múlt év végi határozata szerint a Tempus Közalapítvány jelenleg nem tehet jogi kötelezettségvállalást - írták a közleményben.



Hozzáfűzték: mivel az Európai Tanács határozata átmeneti jellegű és az Európai Bizottság további tájékoztatásáig van érvényben, a kuratórium az értékelést követően feltételes támogató döntést hozott az Erasmus+ hallgatói és munkatársi mobilitások pályázattípusban.



A feltételes támogatói döntés azt jelenti, hogy bármelyik pályázóval akkor történhet meg a támogatási szerződés aláírása, ha erre az Európai Bizottság 2023. november 23-ig engedélyt ad a Tempus Közalapítványnak - tudatták.



Kifejtették: a végrehajtási határozatban nem érintett felsőoktatási intézmények részére a döntést követően megkezdődött a támogatói szerződések előkészítése, és a Tempus Közalapítvány azon dolgozik, hogy ezen intézmények mihamarabb hozzájussanak a forrásokhoz.



Megjegyezték, a döntés nem érinti a Magyarországra érkező külföldi egyetemi hallgatók Erasmus+ ösztöndíját.