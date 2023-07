Ukrajnai háború

Orbán Viktor: a nyugatiak a háború folytatását akarják

Az ukrajnai konfliktus el fog húzódni, mert "a nyugatiak a háború folytatását akarják" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának péntek reggeli adásában.



A sopronbánfalvai kihelyezett kormányülés ideje alatt készült interjúban a kormányfő arról beszélt, "egészen más feladatai vannak a magyar kormánynak, és másfajta jövő vár a magyarokra, ha nincs háború, mintha van háború".



"Elsöprő továbbra is a háborúpártiak aránya és száma, a béke hangján alig-alig beszélünk néhányan, ezért nekünk arra kell készülni, hogy a háború és a szankciók nem tűnnek el az életünkből" - fogalmazott Orbán Viktor, hangsúlyozva, ha ez megtörténne, "abban a pillanatban a gazdasági bajok tekintélyes része orvoslódnék".



A miniszterelnök elmondta, a kormányülésen tárgyaltak arról is, hogy távol kell tartani a háborút és az illegális migrációt Magyarországtól, le kell törni a háborús inflációt, és meg kell védeni a családokat, nyugdíjasokat a brüsszeli bürokrácia terveitől.

Ha azt tennénk, amit az ukrán elnök kér, benne lennénk a harmadik világháborúban

Ha azt csinálnánk, amit az ukrán elnök kér, akkor benne lennénk a harmadik világháborúban - jelentette ki Orbán Viktor.



A kormányfő kiemelte: abban az esetben, ha Ukrajnát felvennék a NATO-ba, az azonnali világháborút jelentene, "mert az azt jelenti, hogy akkor a NATO háborúban áll Oroszországgal".



Arra is kitért, hogy a soproni kormányülésen áttekintették, milyen jogi és politikai eszközeik vannak, hogy megakadályozzák Brüsszelt a migránskvótáról szóló terv végrehajtásában.



"Van még egy közvetlen fenyegetés, ez is Brüsszel irányából érkezik": minden évben kiadják, hogy szerintük a tagállamoknak mit kellene tenniük a gazdaságuk megváltoztatása érdekében, és idén is van egy olyan javaslatuk, amely a rezsicsökkentés eltörléséhez vezet - mondta. Hozzátette: ezzel szemben csütörtökön arról tárgyaltak, hogy "hogyan nem fogjuk eltörölni a rezsicsökkentést".

Hamarabb is egyszámjegyű lehet az infláció

A kormány korábban az év végére tervezte, hogy egyszámjegyűre csökken az infláció, de ez akár egy-másfél hónappal hamarabb is megtörténhet - mondta Orbán Viktor.



A kormányfő kijelentette azt is: a rezsicsökkentés mellett mindenképpen ki kell tartani.



Azt mondta: a rezsicsökkentést nem lehet pusztán energetikai kérdésként felfogni.



Érdemes arra úgy gondolni, hogy minden családot havi 181 ezer forinttal segít, vagyis a rezsicsökkentés a középosztály és a szegényebbek életszínvonalának kérdése - fogalmazott.

Az Egyesült Államok azonnal véget vethetne a háborúnak

Orbán Viktor miniszterelnök egyetért Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel abban, hogy az Egyesült Államok azonnal véget vethetne az ukrajnai háborúnak. Hogy ez miért nem történik meg, azt senki sem tudja - mondta a magyar kormányfő.



Orbán Viktor közölte azt is: Ukrajna már elveszítette a szuverenitását, nincs pénze, saját hadiipara vagy saját katonai eszközgyártó képessége. "Pénzt is tőlünk kap, leginkább az amerikaiaktól" és hadieszközöket is - mondta.



Ha Amerika azt mondaná, hogy békét akar, állítsuk meg a háborút, legyen tűzszünet, kezdjünk tárgyalásokat, az holnap reggel bekövetkezne - mondta.



"Hogy miért nem akarják ezt az amerikaiak, erre választ a NATO-csúcson sem kaptunk" - jelentette ki.

Magyarországon külföldiek politikai befolyást nem vásárolhatnak

Egyértelművé kell tenni, hogy "Magyarországon a külföldiek politikai befolyást nem vásárolhatnak" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.



Kiemelte: nem indokolatlan korrupcióról beszélni a baloldali pártok külföldi kampányfinanszírozása kapcsán, de ő a témát szuverenitáskérdésnek látja.



Ha a magyar törvényhozókat vagy a magyar főváros polgármesterét meg lehet vásárolni pénzzel, az azt jelenti, hogy ezek az emberek nem a magyar emberek érdekéből vezetik le a döntéseiket, hanem a külföldi megbízóik elvárása szerint járnak el. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk szuverének - fogalmazott a kormányfő.



A korrupció mindenhol bűncselekmény - emelte ki Orbán Viktor, hozzátéve, ebben a kérdésben "nem vágtunk eléggé rendet", ezért - noha szerinte büntetendő, ami történt - egyértelműbbé kell tenni a szabályozást.