Németh Szilárd: Magyarország megvédi a rezsicsökkentést

Az országjelentés 42 pontban foglalja össze a jelenlegi magyar helyzetet, és hét pontban ad javaslatot arra, hogy mit kell tennie Magyarországnak; az első pont "rögtön a magyar rezsicsökkentés eltörlése". 2023.07.13 22:30 MTI

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Brüsszel és a baloldal minden támadása ellenére a magyar kormány megvédi a rezsicsökkentést - jelentette ki a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



Németh Szilárd úgy fogalmazott: "Brüsszel kitartottjai, a magyar baloldal és az őket támogató álhírgyártó hírportálok elkezdték magyarázni" azt az országspecifikus jelentést, amelyben Brüsszel azt várja el a magyar kormánytól, hogy év végére törölje el a rezsicsökkentést.



Ez azt jelenti - folytatta a kormánypárti politikus -, hogy azt várják el Magyarországtól: a magyar háztartások "piaci körülmények" között jussanak energiához.



Kitért arra, az országjelentés 42 pontban foglalja össze a jelenlegi magyar helyzetet, és hét pontban ad javaslatot arra, hogy mit kell tennie Magyarországnak; az első pont "rögtön a magyar rezsicsökkentés eltörlése".



Németh Szilárd szerint a jövő évi költségvetés - a háború és az elhibázott szankciós politika ellenére - stabil, így Magyarországnak nem kell "felmondania" a rezsivédelem politikáját.



A büdzsét 2024-re úgy állították össze, hogy az egy védelmi költségvetés, aminek alapja a honvédelmi és a rezsivédelmi alap - jegyezte meg, rámutatva arra: ez garantálja az ország szuverenitásának biztonságát, másrészt azt, hogy az eddig elért eredményeket - a családtámogatásokat, a munkahelyek és a nyugdíjak védelmét, valamint a csökkentett rezsit - meg tudják tartani. "Nem vagyunk hajlandók lemondani a rezsivédelem politikájáról, amit most Brüsszel szeretne megszüntetni" - nyomatékosította Németh Szilárd, hozzátéve, az Eurostat-adatok szerint az uniós tagállamok közül Magyarországon jutnak a legolcsóbban áramhoz és gázhoz a háztartások.



Kiemelte, hogy vásárlóerő-paritáson mérve is a harmadik legjobb pozícióban van Magyarország a háztartási energia árát tekintve. Míg 2002 és 2010 között, a Bajnai-Gyurcsány-kormányok idején a családok a bevételük 30 százalékát fizették ki rezsire, addig most ez az arány 2,5 százalék - ismertette.



Ezzel az értékkel csak Belgium és Luxemburg előzi meg Magyarországot, Csehországban 7,3 százalék, Lengyelországban 5,5 százalék a vásárlóerő-paritási arány - mondta Németh Szilárd.