Budapest

Karácsony Gergely: július 15-től egy hónapig 'partmenti köztérré alakul' a pesti alsó rakpart egy szakasza

A nyáron nemcsak hétvégente, hanem július 15-től egy hónapon keresztül a hét minden napján megnyílik a pesti alsó rakpart egy szakasza a gyalogosok és kerékpározók előtt - hívta fel a figyelmet a főpolgármester csütörtökön Facebook-posztjában.



Karácsony Gergely úgy fogalmazott: az idei a harmadik év, hogy nyáron hosszabb időre "partmenti köztérré" alakul a rakpartok egy-egy szakasza. Felidézte: 2021-ben a pesti oldalon a Lánchíd és a Parlament között létesítettek pihenőpartot, tavaly pedig a budai oldalon a Lánchíd környezetében.



"Idén ismét a pesti oldalon, a Lánchíd és az Erzsébet híd között alakítottunk ki vízparti teraszt a város talán legszebb panorámájú részén" - írta a főpolgármester. Közölte: idén is a Valyo, város és a folyó Egyesülettel közösen rendezik be a rakpartot, és köszönik az együttműködést a MAHART PassNave Kft.-nek és a Főkert-nek is.



Karácsony Gergely kifejtette: "már nemcsak több tucat dézsás növényt, padokat és asztalokat" lehet találni a Jane Haining rakparton, hanem "hűsítő párakaput, árnyékolókat, közösségi grillt és homokozót", illetve "megnyitotta a kapuit a sokak számára ismeretlen rakparti viadukt", és lesznek különböző programok is.