Államfő

Novák Katalin a Zánkai Erzsébet-táborba látogatott

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Novák Katalin köztársasági elnök a Zánkai Erzsébet-táborba látogatott szerdán, az államfő több programon is részt vett a gyerekekkel.



Novák Katalin a Balaton partján bekapcsolódott a keresztény, élménypedagógiai, együttműködést segítő és közösségépítő programba, a Hősök napja keretében kipróbálta a tűzoltók füstsátrát, amely egy lakástűzben keletkező füstöt szimulálja, valamint dinnyét szeletelt és osztott a táborozó gyerekeknek.



A köztársasági elnöktől sok gyerek kért aláírást pólóra, baseball-sapkára, valamint nagyon sokan közös fotót is készítettek az államfővel.



Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke a közmédiának elmondta, már több mint tíz éve zajlanak az Erzsébet-táborok, és a tavalyi évhez hasonlóan, idén is több mint 180 ezer gyerek jut el ezekbe az év végéig.



Zánkán 3 ezren, Fonyódligeten mintegy 800, valamint az Erdélyben 150 gyerek táborozik, továbbá országszerte zajlanak az Erzsébet-táborok, amelyekben mintegy 130 ezer gyerek fordul majd meg nyáron.



Az államfői látogatásról szólva örömét fejezte ki, hogy Novák Katalin, aki az Erzsébet-táborok fővédnöke is, Zánkára látogatott, ahol a héten az egyházi iskolák diákjai nyaralnak.



Novák Katalin korán reggel részt vett a gyerekekkel a reggeli áhítaton, majd velük reggelizett - mondta el.



Hornyák Tibor közölte azt is, hogy a szétosztott hét mázsa dinnye Drávaiványi település polgármesterének felajánlása volt.



Pálfalvi J. Viola református segédlelkész elmondta, már harmadik alkalommal felel a zánkai és a fonyódligeti táborban egy külön munkacsoport a keresztény programok megvalósításáért. A keresztény tematikájú programok között sorolta a belső harmóniák elnevezésű zenepedagógiai, a láthatatlan szeretet drámapedagógiai és a lelki térképek elnevezésű keresztény bibliai élménypedagógiai foglalkozást.



Közölte, a fakultatív programok között szerepel például a csodapatika, amely során a gyerekek beszélhetnek lelki bajaikról és segítséget is kaphatnak.



A programok célja, hogy "legyen megálló, pihenő, hogy legyen lelki töltődésre lehetősége a gyerekeknek" - hangsúlyozta a Pálfalvi J. Viola.