Migráció

Deutsch Tamás: Magyarország nem fogja végrehajtani a kötelező betelepítési kvótára vonatkozó uniós döntést

Magyarország semmilyen körülmények között sem fogja végrehajtani a kötelező betelepítési kvótára, valamint a migránsgettók létesítése vonatkozó elhibázott brüsszeli döntést - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője Strasbourgban szerdán.



Deutsch Tamás magyar újságíróknak nyilatkozva emlékeztett: az Európai Unió belügyekkel foglalkozó tanácsa nemrégiben olyan döntést hozott, amely alapján kötelező betelepítési kvóta jelenne meg az új uniós migrációs jogszabályokban. Emellett az Európai Unió külső határainál benyújtott menedékjogi kérelmek elbírását követően áttelepítési mechanizmus lenne érvényes, valamint kötelező lenne migránsgettók kialakulásához vezető táborok létesítése is.



Kijelentette: a tervezett intézkedés meghozatalának okai között a "mára látványosan összeomlott, Nyugat-Európában divatos multikulturalizmus ideológiája és politikai gyakorlata áll". Ennek legutóbbi bizonyítéka a Franciaországban zajló migránslázadás - mondta.



Kiemelte továbbá, hogy a tervezett migrációs jogszabályban szereplő, a tagországokra nézve kötelező intézkedésjavaslatok mögött "a tömeges illegális migrációt támogató Soros-terv megvalósítása áll".



"Látható, hogy az európai intézmények és a brüsszeli demokrácia a Soros-terv még meg nem valósított fejezeteit akarja megvalósítani" - fogalmazott.



Közölte: a terv évente legalább egymillió migráns uniós behozataláról szól, kötelező, felső korlát nélküli befogadási kvótát írna elő, a tagországoknak a be nem fogadott migránsonként húszezer eurót kellene fizetniük, továbbá a határkerítéseket le kellene bontani.



A fideszes politikus kiemelete: a terv részeként évente akár negyvenezer, a nyugati országok által beengedett migránst telepítenének át Magyarországra, több tízezer menekültügyi kérelem elbírálása várna az illetékes magyar hatóságokra, a migránsok számára pedig nyitott táborokat kellene létrehoznia az országnak.



"Ha dicséret nem is, de elismerés járna Magyarországnak, ugyanis az elmúlt öt évben egymilliónál is több illegális migráns uniós belépését akadályozta meg a magyar-szerb határon felállított kerítés által" - fogalmazott.



Annak a jól működő magyar modellnek az alkalmazására lenne szükség, amely szerint az uniós belépéshez kellő kérelmek elbírálását az Európai Unión kívül végezzék. Pozitív döntés esetén az érintett bejöhet Európába. Ha ez megvalósulhatna, nem lenne a jelenlegi, milliós nagyságrendű migránsáradattal kapcsolatos probléma Európában - tette hozzá Deutsch Tamás.