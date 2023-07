Kormány

Megjelentek a Babaváró támogatás és a falusi CSOK emeléséről szóló rendeletek

A kormány korábbi bejelentésének megfelelően 2024. január 1-jétől emelkedik a Babaváró támogatás és a falusi CSOK összege, az erről szóló rendeletmódosítások megjelentek a Magyar Közlönyben - közölte Kulturális és Innovációs Minisztérium az MTI-vel kedden.



A Babaváró támogatást januártól emelt összegben igényelhetik azok a házaspárok, ahol a feleség 30 év alatti, valamint 2024 végéig továbbra is igénybe tudják venni a 30 és 40 év közötti várandós nők. 2023 végéig mind a Babaváró támogatás, mind a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) a jelenlegi változatlan feltételekkel igényelhető. Az úgynevezett városi CSOK helyett új támogatást dolgoz ki a kormány - olvasható a közleményben.



A dokumentumban kiemelik, 2010 óta a magyar kormány családbarát országot épít, ennek kiemelt célja, hogy támogassák minden vágyott gyermek megszületését. "Az elmúlt 13 évben több intézkedést is hoztunk annak érdekében, hogy kiszámítható jövőt biztosítsunk a családoknak. Családpolitikai intézkedéseink közül kiemelendő a 2019 júliusában a családvédelmi akcióterv keretében bevezetett kamatmentes szabad felhasználású kölcsön, a Babaváró támogatás, amelyet eddig csaknem 220 ezer család vett igénybe 2 125 milliárd forint összegben, és eddig mintegy 130 ezer vágyott gyermek vállalásához járult hozzá" - közölték.



A közlemény hangsúlyozza, hogy a kormány családpolitikájának kulcsa, hogy ösztönözzék az első gyermek minél korábbi megszületését, ugyanis ha ez az anya fiatalabb korában történik, nagyobb esély van testvér, testvérek érkezésére. Ezért döntött úgy a kormány, hogy jövőre csak a 30 év alatti nők számára, ugyanakkor 10 millió forint helyett 11 millió forintos összeghatárral biztosítja a Babaváró támogatást. Amennyiben az anya elmúlt 30 éves, de még nem töltötte be a 41. életévét és igazolja várandósságát, továbbra is jogosult a támogatás igénybevételére 2024. december 31-ig. A 2024. január 1-től 10 millió forintról 11 millió forint összeghatárra emelkedő hitel továbbra is kamatmentes marad.



A kormány az Otthonteremtési Program részeként vezette be 2015-ben a CSOK-ot, annak érdekében, hogy támogassa a magyar családok önálló lakhatáshoz jutását. A vissza nem térítendő támogatást a gyermeket nevelő vagy vállaló családok új lakás építésére vagy vásárlására, valamint használt ingatlan vásárlására vagy bővítésére használhatják. A CSOK, valamint a hozzá kapcsolódó államilag támogatott, kedvezményes hitel lehetőségével eddig 226 ezer család élt összesen, 734 milliárd forint összegben.

Mint írják, a háború, a szankciók és a magas kamatok miatt a városi CSOK már nem jelent érdemi segítséget a családoknak, hiszen nagy önrészt kell hozzátenniük és/vagy banki hitelt is fel kell venniük ahhoz, hogy a vágyott otthonukat megszerezzék. Eközben a falusi CSOK továbbra is hatékonyan járul hozzá a családok lakhatási terveinek megvalósításához. Ezért a kormány 2024 januárjától a falusi CSOK összegét jelentősen, 50 százalékkal megemeli. Használt lakóingatlan vásárlása és egyidejű bővítése, korszerűsítése esetén 2024. január 1-jétől 1 gyermek után az eddigi 600 ezer forintos támogatás 1 millió forintra, 2 gyermek esetén 2,6 millióról 4 millióra, 3 vagy több gyermek esetén pedig 10 millióról 15 millió forintra nő. Meglévő lakóingatlan korszerűsítésénél, bővítésénél a támogatási összeg egy gyermek esetén 300 ezerről 500 ezer forintra, két gyermeknél 1,3 millióról 2 millióra, három vagy több gyermeknél pedig 5 millióról 7,5 millió forintra emelkedik. A falusi CSOK igénybevételének lehetőségére kijelölt kistelepülésen új családi ház építése vagy vásárlása esetén a 2023-ban érvényben lévő összegek 2024-ben is elérhetők lesznek: 1 gyermek esetén 600 ezer forint, 2 gyermek esetén 2,6 millió forint, 3 vagy több gyermek esetén 10 millió forint igényelhető.



A közlemény kitér arra is, hogy a kormány a háború és a szankciók okozta nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is a családok és a családtámogatások védelmét tekinti egyik legfontosabb céljának. Ezt szolgálják a fenti módosítások, valamint a 2024-es költségvetés is, amely 2010-hez képest mintegy három és félszer magasabb összeget, 3 300 milliárd forintot biztosít a családtámogatásokra.