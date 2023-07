Vihar

500 millió forinttal segíti a kormány a recski sárlavina károsultjait

Ötszázmillió forintot különített el a központi költségvetésből a kormány a június eleji rendkívüli időjárás következtében Recsken károsodott lakóingatlanok helyzetének rendezése érdekében - jelentette be a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Dukai Miklós felidézte, a Heves vármegyei Recsken június 8-án heves esőzés volt, a település Hunyadi utcájában 21 ingatlant elöntött a hegyoldalból lezúduló sár, a házak lakhatatlanná váltak, 50-60 embert kellett kitelepíteni.



A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat értelmében az 500 millió forintot az MR Közösségi Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft. használhatja fel, amelynek egy kérelmet kell benyújtania a Belügyminisztériumhoz, a felhasznált pénzről tételesen el kell majd számolnia, a fel nem használt összeget vissza kell fizetnie, ingatlanvásárlás esetén pedig 15 napon belül tájékoztatnia kell a minisztériumot - ismertette az államtitkár.



A határozatban a kormány arról is rendelkezett, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (OKF) és a Heves Vármegyei Kormányhivatalnak a lakásalap nonprofit kft. bevonásával össze kell állítania egy jelentést az ingatlanok hosszú távú használhatóságáról, lakhatásának kérdéséről, és arra is ki kell térniük, hogy az ingatlanok károsodása összefüggésben van-e a heves időjárással - mondta el Dukai Miklós, megjegyezve, hogy a vizsgálat szerdán meg is kezdődik.



Az államtitkár kitért arra is, hogy az érintett lakóingatlanok évekkel ezelőtt épültek, és nem rendelkeztek megfelelő biztosítással. Dukai Miklós ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet, hogy magántulajdonok esetében elsősorban a tulajdonosoknak maguknak kell gondoskodni a tulajdonuk védelméről biztosítás formájában, a magántulajdonban keletkezett károkkal kapcsolatban a kormánynak nincs jogszabályban rögzített helytállási kötelezettsége.



Ugyanakkor a kormánynak a társadalmi felelősségvállalási szerepéből és egyedi döntéséből fakadóan vállalhat szerepet a helyreállításban, ilyesmire már volt példa korábban is - tette hozzá.



Horváth László, a térség fideszes országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy bár voltak nagy villámárvizek az elmúlt években a térségben, de a júniusihoz hasonló heves árvíz utoljára 1999-ben volt Recsken.



Az érintett házakról elmondta, hogy egy kivételével nem volt biztosításuk, ráadásul "jónéhánynak a státusza rendkívül kérdéses", ugyanis önkormányzati telekre épültek építési engedély nélkül, és lakhatási engedéllyel sem rendelkeztek.



A következőkben nagyon alapos helyzetfelmérés kezdődik, a nonprofit kft. információs pontot hoz létre Recsken, ugyanis minden érintettel külön-külön kell megegyezni, mert nincs két egyforma helyzet, az ingatlanok állapotában jelentős különbségek vannak, ezért egyedi megoldásokra van szükség - közölte Horváth László.

A képviselő hangsúlyozta, a megítélt 500 millió forint se nem kártérítés, se nem segély.



Arra az újságírói kérdésre, hogy van-e felelőssége a sárlavinában a községben működő bányának, Dukai Miklós azt mondta, egyelőre zajlanak a vizsgálatok, és rendőrségi nyomozás is folyamatban van, ezek lezárultáig nem kommentálják a kérdést.