MOHU: rendben működik az új hulladékgazdálkodási rendszer

A július 1-je előtt működő összes közszolgáltató mellett eddig 169 céggel írtak alá vállalkozói szerződést, és folyamatban van további 30 megállapodás. 2023.07.11 05:35 MTI

A lakossági és az intézményi hulladék elszállítása is rendben zajlik az új, koncessziós hulladékgazdálkodási rendszer július 1-jei indulása óta - mondta a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója a társaság hétfői online háttérbeszélgetésén.



Pethő Zsolt ismertette: a július 1-je előtt működő összes közszolgáltató mellett eddig 169 céggel írtak alá vállalkozói szerződést, és folyamatban van további 30 megállapodás. Hozzátette, hogy ezek a cégek általában két-három alvállalkozóval dolgoznak, így mintegy 400-600 vállalkozás vesz részt az új hulladékgazdálkodási rendszerben.



A fémek átvételével kapcsolatban elmondta: a MOHU a koncessziós szerződés alapján az EU által előírt 65 százalékos újrahasznosítási arány elérését vállalta, és a koncessziónak része a lakosságnál keletkező fém- és elektronikai hulladék is. Ezeket a hulladékokat jelenleg több mint 100 telephelyen lehet leadni, amivel az egész ország kapacitását lefedték.



A vezérigazgató hangsúlyozta: a társaság piaci áron tudott a cégekkel megállapodni, ennél magasabb áron nem kötnek szerződést.



Pethő Zsolt úgy fogalmazott: a MOHU a teljes hulladékmennyiség létező legnagyobb újrahasznosításáratörekszik, így dolgozták ki a pénzügyi ösztönző rendszert is. Kiemelte, hogy egy mosógépben nem csak a fémet keresik, mert van benne más újrahasznosítható anyag is, például üveg és különböző műanyagok. Ugyanez vonatkozik az elektronikai hulladékokra vagy a roncsautókra - jelezte.



Györkös Péter, a MOHU anyag- és termékáram vezetője kifejtette: az eddigi tapasztalatok szerint a hulladék elektronikai eszközöknek csak az egyharmadát gyűjtötték be, a gépjárműveknek pedig mintegy 10 százaléka kerül legális bontókba. A koncesszió előtti rendszer arra motiválta a szereplőket, hogy csak az értékes fémrészeket vegyék át, a többi, értéktelenként kezelt rész gyakran illegális hulladékként végezte vagy a közszolgáltatókhoz került - hívta fel a figyelmet.



A teljes újrahasznosításhoz új megközelítésre van szükség; az európai uniós célkitűzések teljesítése érdekében szétválasztják a roncsautókat, az elektronikai hulladékokat és a háztartási fémtartalmú eszközöket. Arra törekszenek, hogy ezek bontása környezettudatosan, szabályosan történjen - közölte.



A Mol 35 évre nyerte el a magyarországi hulladékkoncessziót. Július 1-jétől a MOHU Hulladékgazdálkodási Zrt., mint koncessziós társaság végzi a háztartások és a gazdálkodó szervezetek települési hulladékának és a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékekből képződő hulladékának átvételét, gyűjtését, elszállítását és előkezelését, a kereskedelmét és a kezelésre történő átadását, illetve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását, üzemeltetését, fejlesztését.