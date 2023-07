Adomány

Szudáni válság - 100 ezer euróval támogatja Magyarország a csádi menekültellátást

A Hungary Helps Program keretében Magyarország 100 ezer eurós támogatást nyújt a közép-afrikai Száhel-övezetben fekvő Csádnak, ahova az áprilisban kitört szudáni konfliktus elől már több mint 200 ezren menekültek - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a közösségi oldalán hétfőn.



Azbej Tristan a Facebook-oldalán hétfőn megosztott videóban az ATV híradójának a helyszínen nyilatkozva azt mondta, ez az első együttműködés a két ország között, a támogatás célja pedig az, hogy a szudáni harcok elől az országba menekülő emberek alapvető szükségleteit el tudják látni.



Máthé László Eduárd, a szubszaharai térségben megvalósuló tevékenységek külpolitikai összehangolásáért felelős miniszteri biztos kiemelte, "Magyarország számára, Európa számára a körülötte lévő térségek stabilitása kulcskérdés", ezért a Száhel-övezet még stabil országainak támogatása kiemelten fontos külpolitikai cél.



Mahamat Yacoub, a csádi migrációs bizottság elnöke arról beszélt, hogy a menekülteknek alig tudnak enni adni, kevés az ivóvíz és kifogytak a sátrakból is.



A videóhoz kapcsolódó bejegyzésben Azbej Tristan azt írta, hogy a szudáni konfliktus elől menekülők túltelítették a csádi menekülttáborokat, így humanitárius vészhelyzet alakult ki. A magyar támogatás célja a menekültek és a csádi befogadó közösségeik megsegítése, valamint a vallásközi békés együttélést erősítő kezdeményezések támogatása.



"Afrika jövője kihat a mi jövőnkre is. Elvünk, hogy nem a bajt kell Európába hozni, hanem a segítséget kell odavinni, ahol a baj van" - emelte ki az államtitkár.



Szudánban április közepén törtek ki a harcok a 2021-es katonai hatalomátvételt irányító Abdel Fattáh al-Burhán tábornok vezette hadsereg és a rivális Mohamed Hamdan Dagalo tábornok irányítása alatt álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) milícia között.



Az ATV tudósítása szerint naponta négy-ötezer menekült érkezik Csádba a szomszédos Szudánból.