Katasztrófavédelem

OKF: 260 településen irtják a szúnyogokat a héten

Mintegy 260 településen, 75 ezer hektáron lesz szúnyoggyérítés a héten - tájékoztatta a szúnyogirtási program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-t.



A következő napokban Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Somogy és Vas vármegyében, a főváros Duna menti területein, valamint Komárom, Dunaújváros, Sopron és Szekszárd térségében kerül sor a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre. A katasztrófavédelem honlapján megtalálható a részletes településlista a tervezett dátumokkal, de a lakosság az érintett önkormányzatok médiafelületein is tájékozódhat a munkákról - áll az OKF közleményében.



Esős, szeles időben nem irtanak, ilyen esetben a meghirdetett időpontot követő két napban végzik el a munkát - tették hozzá.



A közlés szerint a csapadékosabb időjárás miatt idén a tavalyinál erősebb a szúnyogártalom, a lárvák elleni biológiai védekezés április elején megkezdődött, május eleje óta pedig folyamatosak a kifejlett csípőszúnyogokat gyérítő kezelések is. Az utóbbi célból a legtöbb térségben úgynevezett ULV-eljárást alkalmaznak, amely során a gépjárműre szerelt berendezés apró cseppekre bontja a készítményt. Az anyagot nagyon alacsony dózisban juttatják ki az esti és éjszakai órákban, így méhekre és más beporzó rovarokra nincs hatással a beavatkozás. Az idén már ezernél is több településen kellett a rovarok miatt beavatkozni, egyes térségekben visszatérő jelleggel, kétheti rendszerességgel dolgoznak a szakemberek - emlékeztettek.



Figyelmeztettek: a nagy melegben a csípőszúnyoglárvák fejlődése felgyorsul, akár egy hét alatt is megjelenhetnek a kifejlett egyedek. Minden szúnyog vízhez kötött életmódot folytat, sok faj számára a lakókörnyezetben felgyűlt vízfelületek biztosítanak élőhelyet, emiatt ezek felszámolásával, letakarásával mindenki tehet a szúnyogok szaporodása ellen - hangsúlyozták.