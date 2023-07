Szerencsejáték

Elvitték az 1,7 milliárd forintos nyereményt az ötös lottón

Sikeresen eltalálta egy játékos mind az öt kihúzott számot az ötös lottó szombati sorsolásán, a szerencsés nyertes több mint 1,7 milliárd forinttal lett gazdagabb - jelentette be a Szerencsejáték Zrt. szombaton.



A közlemény szerint 9 hét halmozódás után született telitalálatos. A szerencsés játékosnak a sorsolás másnapjától számított 90 napon belül kell jelentkeznie a nemzeti lottótársaságnál.



Emellett egy játékos hazaviheti a Joker-nyereményt, amely 170 millió forint.



Született 48 négytalálatos is, ezek a játékosok egyenként 950 ezer forintot nyertek.



A 300 millió forintot meghaladó nyeremények esetére a társaság külön telefonszámot, "nagynyertes-vonalat" tart fenn, amely a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is megtalálható.



A nyertes játékos telefonon történő jelentkezése során a lottótársaság munkatársának az elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, valóban a nyertes van a vonal túloldalán.



Ezután kerülhet sor a személyes találkozásra, amelynek keretében leadják az eredeti szelvényt, és megvizsgálják annak érvényességét. Amennyiben a beazonosítás sikeres, a személyes adatok egyeztetését követően megkezdődhet a kifizetési eljárás.



A nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben banki átutalással történik - közölte a Szerencsejáték Zrt.



A társaság tájékoztatása szerint a 27. játékhéten a következő számokat húzták ki: 4 (négy), 17 (tizenhét), 55 (ötvenöt), 67 (hatvanhét), 89 (nyolcvankilenc).