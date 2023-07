Felsőoktatás

Bódis László: az innováció sikere az iparvállalatok, az egyetemek és kutatóintézetek szimbiózisán múlik

A magyar gazdaság, az innováció akkor lesz sikeres, ha az iparvállalatok és az egyetemek, kutatóintézetek szimbiózisban, jól tudnak együtt dolgozni - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára pénteken Kecskeméten, a Neumann János Egyetem diplomaátadó ünnepségén.



Bódis László arról beszélt, hogy az új innovációs stratégia, a Neumann János Program középpontjában az egyetemek, valamint a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása áll.



Arra biztatta a hallgatókat, tanuljanak tovább, a tanulásra az egész életüket elkísérő folyamatként gondoljanak, és igyekezzenek naprakészen tartani tudásukat, éberen az érdeklődésüket, kutatói vágyukat.



Mindehhez pedig használják a kormány nyújtotta lehetőségeket: a bővülő ösztöndíjakat, az Új Nemzeti Kiválósági Programot vagy a Kooperatív Doktori Programot - sorolta.



Sági Norberta, az egyetem oktatási rektorhelyettese azt mondta, a végzős hallgatók olyan generációt képviselnek, amelynek nemcsak a jövő alakításának a lehetősége, de egyúttal annak felelőssége is a kezében van.



A technológia és az innovációk korszakában a világ folyamatosan változik és fejlődik. "A fiatalok azonban új ötletekkel és kreatív megoldásokkal járulnak majd hozzá a társadalom és a világ problémáinak megoldásához, az emberiség jövőjének jobbá tételéhez" - tette hozzá.



Kiemelte: a most diplomát szerzők az egyetemi évek során olyan készségekre tettek szert, amelyekkel képesek túlnőni a mesterséges intelligencia határain. Az a képességük lesz az, ami elhozhatja a sikert és a fenntartható fejlődést, hogy egyensúlyt teremtsenek a technológia és az emberi tapasztalat között - fogalmazott a rektorhelyettes.



Gaál József, Kecskemét alpolgármestere, egyben a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagja arról beszélt, hogy bár a diploma értéke, megítélése az utóbbi időben sokat változott, azért bátran ki lehet jelenteni, hogy ha kreatív személyiséggel, nyelvtudással és némi tapasztalattal is párosul, továbbra is a jövő záloga marad.



"Megtestesíti mindazt a tudást, tehetséget és kitartást, de mindenekelőtt lehetőséget, amivel a fiatalok karriert építhetnek vagy választott hivatásukat gyakorolják" - tette hozzá.



A diplomaátadó ünnepségen elhangzott, hogy a kecskeméti egyetemen a 2022/2023-as tanév tavaszi félévében 343 hallgató záróvizsgázott. A GAMF műszaki és informatikai karon 239 hallgató, a gazdaságtudományi karon 77, míg a kertészeti és vidékfejlesztési karon 27 hallgató végzett sikerrel.