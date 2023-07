Honvédelem

HM: a katonák arra esküdtek, életük árán is megvédik a rájuk bízottakat

A haza szolgálatában sérült meg a Magyar Honvédség több katonája a koszovói Zvecsánban, amikor a NATO békefenntartó missziójában hajtották végre feladataikat. 2023.07.07 17:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Honvédség katonái arra esküdtek fel, hogy életük árán is megvédik a rájuk bízottakat, és ez az eskü kíséri őket mind Magyarország és a magyar emberek biztonságának megvédése, mind a nemzetközi szövetségesi rendszerek által megkövetelt feladataik során - írta a Honvédelmi Minisztérium az MTI-hez eljuttatott, pénteki közleményében.



Felidézték: május végén kötelességteljesítés közben, a haza szolgálatában sérült meg a Magyar Honvédség több katonája a koszovói Zvecsánban, amikor a NATO békefenntartó missziójában hajtották végre feladataikat.



Hozzátették: a hősiesen helyt álló honvédek közül a legtöbben már otthonukba távozhattak, felépülésük nyomon követése folyamatos. Két katona állapota azonban továbbra is súlyos, további kórházi kezelést igényel, felépülésük érdekében a Magyar Honvédség és a katonaorvosok a legjobb tudásuk szerint mindent megtesznek - írták.



A HM közölte: "a magas szintű orvosi ellátás ellenére, a beteggel való előzetes konzultációt követően, a sérülés óta biztosított kezelések eredményeit figyelembe véve, egyiküknél végtagamputációval járó beavatkozásra volt szükség", amelyet az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben végeztek el pénteken. Kiemelték: a műtét rendben lezajlott, a beteg állapota stabil.



A közleményben hangsúlyozták: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek és Böröndi Gábor altábornagynak, a Honvéd Vezérkar főnökének "egyértelmű szándéka, hogy a szolgálatteljesítés során maradandó károsodást szenvedett katonáknak lehetőséget biztosítsanak a további szolgálatra a Magyar Honvédség kötelékében, amennyiben ez az érintettek szándékával megegyezik".



A NATO békefenntartó erejében (KFOR) részt vevő katonákat május 29-én délután vetették be tömegoszlatási feladatokra a koszovói Zvecsán település polgármesteri hivatalánál. Az ott összegyűlt tömeg a korábbi választás eredménye miatt vonult utcára. A sérült katonák egy részét a honvédség repülőgépe másnap hazaszállította Magyarországra, akkor Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter összesen 27 magyar sérültről számolt be.