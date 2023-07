Illegális bevándorlás

Orbán Viktor: Magyarország nem fogja végrehajtani az EU migrációs döntéseit

Magyarország nem fogja végrehajtani az EU migrációs döntéseit, nem fogadják el a kötelező kvótát, és nem fogadják el a "migránsgettók", migránstáborok építésére vonatkozó kötelezettséget sem - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Bécsben rendezett magyar-osztrák-szerb migrációs csúcstalálkozón.



A kormányfő úgy fogalmazott: egy hatékony magyar modellt, egy nyilvánvalóan nem működő új európai modellre kellene felváltani.



Magyarország meg fogja találni a jogi és politikai módját annak, hogy a brüsszeli döntéseket ne hajtsák végre - jelentette ki.



Szomorúnak nevezte a helyzetet, és úgy fogalmazott: Magyarországnak nemcsak az illegális migránsokkal és az embercsempészekkel, hanem Brüsszellel szemben is meg kell védenie magát, és meg is fogja tenni.



Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a magyarok nem csak Magyarországot védik, hanem egész Európát, benne Ausztriát is az illegális bevándorlókkal szemben.



A kormányfő elmondta: tavaly Európa határai mentén összesen 330 ezer illegális migránst állítottak meg, ebből 270 ezret a magyar-szerb határon.



A magyar miniszterelnök méltatva Aleksandar Vucic szerb elnök munkáját a nemzetek együttműködésében, azt mondta: Szerbia és Magyarország nélkül Ausztriában, Németországban, Hollandiában sok százezerrel több illegális migráns lenne, mint amennyi most van.



Orbán Viktor köszönet mondott Karl Nehammer osztrák kancellárnak is, amiért a legutóbbi brüsszeli EU-csúcson kiállt Magyarország mellett. Ugyanis lehet, hogy vannak megoldások, amelyek jók a tengeren, de ugyanazok a megoldások rosszak lesznek a szárazföldön - jelezte.



Ezt a megközelítést az ülésen kevesen értették, de az osztrák kancellár világossá tette a helyzetet, és megpróbált segíteni. Nem rajta múlt, hogy nem sikerült - fűzte hozzá a kormányfő.



Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország különleges helyzetben van, keleti szomszédjában, Ukrajnában háború van, a déli határokon keresztül pedig a legforgalmasabb migránsútvonal helyezkedik el.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: a magyar modell - amely hatékony -, egy egyszerű gondolaton nyugszik. Senki sem léphet be az ország területére amíg az általa leadott menekültügyi kérelmet el nem bírálták.



Bejönni akkor lehet, ha a beadott kérelemre van pozitív válasz - tette hozzá.



A miniszterelnök rámutatott: a magyar modell működik, és ezt kellene átvennie Európa összes országának. Azonban nem ez történik, mert olyan szabályozást fogadtak el Brüsszelben, amely kötelező kvótákat ír elő, és menekülttáborok, "migránsgettók" létrehozását teszi kötelezővé a tagállamoknak.



Ez pedig nem csak Magyarországnak rossz - mondta Orbán Viktor. Hozzátette: lehet, hogy ez a szabályozás segítséget jelent Olaszországnak, de biztosan rontaná Ausztria helyzetét Magyarország felől.



Kérdésekre válaszolva Orbán Viktor arról tájékoztatott: Svédország NATO-csatlakozásáról a magyar kormány már döntött, támogatja azt, a magyar parlament azonban még nem ratifikálta ezt a döntést. Magyarország kapcsolatban áll a NATO főtitkárával és a Törökországgal is, ha úgy látják, hogy "tennivaló van", akkor cselekedni fognak - fűzte hozzá.



A kormányfő energiapolitikai kérdésre válaszolva emlékeztetett: hosszú évtizedeken keresztül Szerbia a gázt Magyarországon keresztül kapta, és amennyire szükségük volt, mindig rendelkezésre állt számukra. Most a helyzet megfordult, a magyarok kapják a gázt Szerbiától, és a szerbek ugyanazt a magatartást mutatják, mint amit a magyarok hosszú éveken keresztül - húzta alá Orbán Viktor.



A miniszterelnök szerint ez a példa jól mutatja, hogy milyen mélyen össze vannak kapcsolódva a közép-európai országok, és milyen jelentősége van annak, hogy ezek a nemzetek politikai ideológiáktól függetlenül tudatában legyenek közös sorsuknak.



A közmédia kérdésére válaszolva Orbán Viktor Magyarországot olyan országnak nevezte, ahol jelen pillanatban kis túlzással "zéró migráns van", az egyetlen migránsmentes hely egész Európában. Ennek okaként a miniszterelnök a jogi és fizikai védelmi rendszert nevezte meg.



A védelem egyik része a kerítésépítés és annak megvédése, amelyen bár néha "átlógnak" a migránsok - mert már fel vannak fegyverezve, és időnként "durva akciókat" indítanak a határőrök, illetve a kerítés ellen - a nagy részüket "meg tudják fogni", ők pedig már nem érkezhetnek meg illegális migránsként Ausztriába.

A jogi védelem pedig a lezárt, pozitív elbírálású menekültügyi eljáráshoz köti a belépést. Akik nem így jönnek, azt visszaviszik a határ túloldalára.



Ez az egyetlen modell, ami működni fog - jelentette ki a miniszterelnök, azonban megjegyezte: az EU ezt a döntő lépést a "külső hotspotokról" nem meri megtenni. Hozzátette: míg ezt nem teszik meg, minden intézkedés a céljai ellenkezőjét fogja okozni.



Ezért minden szabályozás, amely nem azt mondja, hogy "kívül kell várnod", a migránsok fejében meghívólevelet jelent, és amíg nem mondja azt az EU, hogy meg kell várni a határokon kívül a menekültügyi eljárás lefolytatását, emberi tragédiák tízezreit idézik elő - hangsúlyozta Orbán Viktor.



Az EU azonban a döntő lépés megtétele helyett az egyetlen országot, amely azt már megtette, vissza akarja rángatni a sikertelen migránspolitika területére - emelte ki a miniszterelnök.