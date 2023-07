Kormány

Dömötör Csaba: a védelem költségvetését fogadta el az Országgyűlés

A védelem költségvetését fogadta el az Országgyűlés: a jövő évi büdzsé megvédi a családokat, a rezsicsökkentést, a nyugdíjakat, a munkahelyeket és Magyarország fizikai biztonságát is - hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára újságírók előtt a pénteki parlamenti szavazást követően.



Az államtitkár elmondta: a költségvetés tervezésekor a legfontosabb körülmény az volt, hogy a háború elhúzódik, illetve az, hogy Európa gazdasági értelemben fizeti ennek az árát, sőt Európa fizeti a legtöbb árat gazdasági értelemben a háborúért.



Aláhúzta: a következő hónapokban a kormány nagyon fontos célja, hogy minden lehetséges eszközzel elérje a béketárgyalásokat, illetve a békét, mert ha a béke bekövetkezik, akkor találhat vissza Európa és Magyarország is a tartós gyarapodás útjára.



Emlékeztetett: régi hagyomány, hogy a költségvetést nem az év legvégén, hanem már nyáron megszavazza az Országgyűlés, mert ez segíti a tervezhetőséget, és a kiszámíthatóságot. Ezért - folytatta - ennél a költségvetésnél minden szempontot alá kellett rendelni a védelemnek.



"Ez a védelem költségvetése, amit ma megszavaztunk" - értékelt.



Kifejtette: ez jelenti a családok védelmét. A kormány szeretné megvédeni Európa egyik legsokszínűbb családtámogatási rendszerét, ezért több mint 3000 milliárd forint áll rendelkezésre ezekre a célokra - mondta.



Hozzátette: a költségvetés megvédi a rezsitámogatást is, ami azért is időszerű kérdés, mert Brüsszelből újra javaslat érkezett arra, hogy ezt törölje el Magyarország.



A költségvetés biztosítja a nyugdíjak védelmét, valamint a munkahelyek védelmét is - jelentette ki. Ez utóbbi azért fontos - folytatta - mert egy olyan időszakban, amikor Európa a recesszió rémével néz szembe, és tartósan magas energiaárakkal szembesül, a munkahelyek veszélybe kerülhetnek az egész kontinensen. Így kettőzött erővel kell ezeket megvédenünk Magyarországon is - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a jelenlegi kormányzás időszaka alatt 12-ről 4 százalékra csökkent a munkanélküliség, és szeretnék ezt továbbra is alacsony szinten tartani.



Kiemelte: a védelem jelenti az ország fizikai értelemben vett védelmét is, mert - fogalmazott - "miközben békére törekszünk, képesnek kell lennünk minden körülmények között, hogy megvédjük magunkat".



Arra is kitért: ha valaki megnézi a költségvetés számait, akkor azt láthatja, hogy még ebben a rendkívül nehéz időszakban is a kiemelt területekre több forrás jut majd. Egészségügyi kiadásokra például több mint 400 milliárddal jut majd több az idei évhez képest, oktatási kiadásokra pedig több mint 600 milliárddal - tette hozzá.