Járvány

Mostantól heti adatokat sem közölnek a koronavírusról

Megszünteti a heti adatszolgáltatást a koronavírus-fertőzöttek számáról a Koronavírus Sajtóközpont.



A szervezet pénteken az MTI-vel azt közölte: miután Magyarországon hetek óta már csak szórványos, egyedi koronavírus-fertőzéseket diagnosztizálnak, vagyis járvány már nincs, és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is hivatalosan megszüntette a globális vészhelyzetet, a koronavírus-fertőzöttek számáról szóló heti adatközlést megszüntetik.



Az oltás természetesen továbbra is felvehető - tették hozzá.