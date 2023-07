Ellátás

OKFŐ: továbbra is a megszokott helyen és időpontokban érhetők el a védőnők

A védőnők július 1-jétől a vármegyei irányító kórházakhoz tartoznak, az ellátottak azonban továbbra is a megszokott helyen és időpontokban érhetik el védőnőjüket - közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) kedden az MTI-vel.



Azt írták: országosan összehangolt szakmai irányítás alatt nyújtanak ellátást július 1-jétől a területi védőnők. Eredményesebben biztosíthatók az igényeknek megfelelő, magas színvonalú szolgáltatások, csökkennek a bérezés és az ellátottak létszámának aránytalanságai.



Közölték: a világszerte kuriózumnak számító hazai védőnői szolgálat biztosításának operatív feladatait munkáltatói joggyakorlóként június 30-áig a települési önkormányzatok végezték, július 1-jétől a vármegyei központokban működő, úgynevezett irányító kórházak vezetésével a védőnői ellátás standardjait még hatékonyabban alkalmazó feladatellátás valósul meg.



Azt írták, hogy a védőnői szolgálat átvételét hosszas szakmai előkészítés előzte meg. Az OKFŐ 2021-ben létrehozta a kollegiális védőnői mentorrendszert, amelyen keresztül 65 megyei és városi mentorvédőnő segítségével egységes szakmai előírások alapján irányítja a szakemberek munkáját. Következő állomásként az OKFŐ július 1-jén vette át a védőnőket, és az egységes munkáltatói háttér kialakításával a vármegyei irányító intézményekhez rendelte őket.



Ismertetésük szerint az irányító vármegyei kórházak alkalmazásában 3851 védőnő folytatja feladatellátását; 24 szakember a védőnői szolgálat átadás-átvételét megelőzően nyújtotta be felmondását, 21 védőnő nyugdíjba vonul, 6-an más egészségügyi munkakörben folytatják pályájukat.



Az új egészségügyi szolgáltatási munkaszerződések megkötésének határideje július 31. Szintén eddig az időpontig kell megállapodniuk a települési önkormányzatoknak az irányító vármegyei intézményekkel a védőnői tevékenység végzésére szolgáló ingó és ingatlan vagyon használatával kapcsolatos kérdésekben.



Az ellátottak továbbra is a megszokott helyen és időpontokban érhetik el védőnőjüket, az ellátás és finanszírozás minden körzetben biztosított - olvasható az OKFŐ közleményében.