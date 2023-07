Oktatás

Jövő szerdáig pótolhatják hiányzó dokumentumaikat a felvételizők

Július 12-ig, vagyis jövő szerdáig pótolhatják a felvételiző diákok a még hiányzó dokumentumaikat, és addig módosíthatják - egyetlen alkalommal - a megjelölt szakok sorrendjét a felsőoktatási felvételi elektronikus rendszerében, az E-felvételiben - közölte az Oktatási Hivatal szerdán az MTI-vel.



Mint írták, a jelentkezők a pontszámításhoz még szükséges dokumentumokat a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi rendszer "Dokumentumok" menüpontjában tölthetik fel, és ugyanitt követhetik nyomon azok elbírálását is.



A közlemény szerint nem kell feltölteni a 2006. január 1. után megszerzett érettségi bizonyítványt, illetve tanúsítványt - így a tavaly május-júniusi érettségi eredményeket tartalmazókat - a 2003. január 1. után megszerzett nyelvvizsga-bizonyítványokat, illetve a 2006. február 1. után szerzett hazai oklevelet sem.



Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint ezek adatait az elektronikus közhiteles nyilvántartásokból veszik át. Ha a felvételiző a jelentkezés után szerezte meg nyelvvizsgáját, akkor a felületen csak a nyelvvizsga-bizonyítvány adatait kell megadnia. Az idei érettségi eredmények folyamatosan érkeznek meg a központi felvételi nyilvántartásba - írták.



A felvételizők egyetlen alkalommal - jövő szerdáig - módosíthatják a jelentkezéskor megadott képzések sorrendjét, az E-felvételi "Sorrendmódosítás" menüpontjában. A változtatások az elküldött kérelmek feldolgozása után jelennek meg az ügyintézési felületen. A sorrendmódosításkor csak a jelentkezéskor megadott szakokat lehet átrendezni vagy törölni, új képzés már nem rögzíthető - ismertették.



A személyes adatok változását szintén jövő szerdáig jelezhetik a felvételizők a "Személyes adatok" menüpontban. Egyes személyes adatok - mint a névváltozás, vagy az állampolgárság esetleges változása - módosítását dokumentummal is igazolni kell.



A közleményben jelezték, hogy az idén külföldön érettségizők vagy felsőfokú oklevelet szerzők számára a dokumentumbenyújtási határidő július 18., és az ezen határidőig benyújtott dokumentumok feldolgozása a ponthatárok kihirdetéséig tart.



A szeptemberben induló képzések ponthatárait július 26-án hirdetik ki, és azok elsőként a felvi.hu honlapon lesznek elérhetőek. Azok a felvételizők, akik a jelentkezéskor megadták mobiltelefonszámukat, már aznap SMS-ben kapnak értesítést az eredményről. A besorolási határozat - amely tartalmazza, hogy a felvételiző mely képzésen kezdheti meg tanulmányait - legkésőbb augusztus 5-ig az online felület "Hivatalos iratok" menüpontjában lesz elérhető és erről minden jelentkezőt e-mailben is értesítenek - olvasható az Oktatási Hivatal közleményében.