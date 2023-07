Válsághelyzet

GFM: mintegy kétszázezer látogatóval sikeresen elindult az online árfigyelő rendszer

Célja, hogy a piaci verseny fokozásán keresztül az árakat egyre lejjebb szorítsa, ezzel hozzájárulva a szankciós infláció mielőbbi letöréséhez, a családok megvédéséhez. 2023.07.04 20:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sikeresen elindult 2023. július elsején az online árfigyelő rendszer, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal a Gazdaságfejlesztési Minisztérium (GFM) szakmai támogatása mellett hozott létre - közölte a GFM.



Kiemelték, az árfigyelő felületén az első két napban mintegy kétszázezren tájékozódtak az online rendszerbe bevont 62 termékkategóriába tartozó termékek nyilvántartott árairól.



Az árfigyelő célja, hogy a piaci verseny fokozásán keresztül az árakat egyre lejjebb szorítsa, ezzel hozzájárulva a szankciós infláció mielőbbi letöréséhez, a családok megvédéséhez. Az első napok tapasztalata alapján megállapítható, hogy az árfigyelő hatékony rendszernek bizonyul, az érintett áruházláncok már több termék esetében is határozottan csökkentették áraikat - hangsúlyozták a közleményben.



A szaktárca közölte, az árak mérséklésén keresztül ezt a tendenciát erősítheti tovább a kormány azon intézkedése, miszerint a kötelező akciózás mértéke augusztus 1-től a jelenlegi 10 százalékról 15 százalékra emelkedik, miközben a kötelező akciózást a korábban árstopos termékekre is kiterjeszti azzal a megkötéssel, hogy ezen termékek esetében a kötelező kedvezményt a beszerzési árhoz viszonyítva kell biztosítani, hetente legalább két termékfajta esetében.



A kormány inflációellenes intézkedései működnek, az infláció júniusban akár 20 százalék alá is csökkenhet, ezzel jó esély mutatkozik arra, hogy a kormány határozott szándékának megfelelően a szankciós infláció hamarabb, már az év vége előtt egy számjegyűre csökkenjen - írják a közleményben.



A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) MTI-nek küldött közleményében kiemelte, hogy a magyar emberek kiemelkedő érdeklődést mutattak az árfigyelő iránt a szombati indulást követő első hétvégén. Szombaton és vasárnap mintegy 200 ezer egyedi látogató kereste fel a www.arfigyelo.gvh.hu címen elérhető honlapot. A látogatók az első hétvégén összesen mintegy 12,5 millió letöltést hajtottak végre az árfigyelő oldalon, és több mint 51 ezer alkalommal kerestek rá egy-egy konkrét termékre. Legtöbbször a tej, sajt, csirkemell, vaj, tojás szavakra kerestek rá a felhasználók - írja közleményében a GVH.



A hivatal hangsúlyozta, az árfigyelőbe adatokat szolgáltató kiskereskedelmi láncok is reagálnak egymás áraira, már az első napokban több termékcsoportban - például tojás, kenyér - árcsökkentéseket, különböző akciókat hajtottak végre, az egyik kiskereskedelmi lánc pedig kifejezetten az árfigyelő indulásával összehangolva csökkentette több mint 100 termékének a fogyasztói árát.



Mindez azt támasztja alá, hogy az árfigyelő nem csak az egyes termékek árának összehasonlíthatóságát biztosítja a fogyasztók számára, hanem hatékonyan járul hozzá a piaci verseny fokozásához, az árak csökkentéséhez, ezáltal pedig az infláció letöréséhez - írja közleményében a GVH.