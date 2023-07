Országgyűlés

Miniszteri eskütétel és alkotmánybíró-választás a napirenden

Leteheti a miniszteri esküt Tuzson Bence és Bóka János kedden az Országgyűlésben, amely dönt a pedagógusok új életpályájáról és négy új alkotmánybírót is megválaszthat. 2023.07.04 07:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A kormány által kezdeményezett rendkívüli ülés parlamenti honlapon olvasható napirendje szerint a képviselők 9 órakor a napirend előtti felszólalásokkal kezdik a munkát.

A határozathozatalokat követően esküt tesz Tuzson Bence igazságügyiminiszter-jelölt, valamint Bóka János, akit az európai uniós ügyekért felelős miniszteri posztra jelöltek.

A határozathozatalok között szavazhatnak a földgázellátásról szóló törvény módosításáról, amely alapján megszűnik a PB-gázpalack hatósági ára.

Fideszes képviselők kezdeményezésére a helyi adókról szóló törvény módosítása kimondaná, hogy a helyi önkormányzat nem vethet ki adót a termőföldre.

Szavazás lesz a szerencsejáték-szervezéssel és az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, valamint egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról, amely alapján a kaparós sorsjegy és a bukmékeri rendszer is az állami szervezői monopólium körébe kerülhet.

Dönthetnek a légitársaságok hozzájárulásáról és egyes adótörvények módosításáról, amely tartalmazza az extraprofitadókra vonatkozó eddig rendeleti szabályokat, a 30 év alatti anyák adómentességét, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeket nevelők emelt összegű családi kedvezményének szabályait.

A parlament elfogadhatja a területet újraszabályozó, az állami építési beruházások rendjéről szóló törvényjavaslatot, továbbá a nemzetiségek jogairól szóló törvény, valamint a választási eljárásról szóló törvény módosítását.

Az Országgyűlés szavazhat a 2024-es központi költségvetés megalapozásáról szóló törvényjavaslatról és elfogadhatja a pedagógusok új életpályájáról szóló előterjesztést is.

A képviselők titkos szavazáson négy új alkotmánybírót is választhatnak, miután a 15 fős testület négy tagjának is lejár a mandátuma szeptember elején.

A határozathozatalokat követően lesz a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény módosításának összevont vitája. A javaslat alapján augusztus elsejével új tárca jön létre. Az Igazságügyi Minisztériumból történő kiválással megalakul az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma a 2024. második félévi magyar uniós elnökséggel kapcsolatos feladatok eredményes előkészítése és lebonyolítása érdekében.

Napirenden szerepel a kulturális örökség egyes elemeinek fenntartható fejlesztéséről szóló törvényjavalat. Az előterjesztés új alapokra helyezi az állam tulajdonában álló egyes kastélyok, kúriák, udvarházak további fejlesztését és fenntartását azáltal, hogy azok tulajdonjogának átruházását vagy vagyonkezelésbe adását lehetővé teszi.