Migráció

Bakondi György: nem lehet szó a migránsok kvóták szerinti elosztásáról

A nyugati példákból jól látható, hogy a munka frontján nagy tömegben nem jelennek meg a migránsok, sokkal inkább a szociális ellátórendszert terhelik a jelenlétükkel. 2023.07.04 02:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magyarország álláspontja az illegális migráció ügyében 2015 óta eléggé konzekvens: nem lehet szó az Európai Unióban a migránsok kvóták szerinti elosztásáról, különösen kötelező kvótákról - jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György elmondta: pár héttel ezelőtt ezt a témát a belügyi tanács elé vitték, ahol nem kell egyhangú szavazás, többségi határozatot tudnak hozni. Magyarország és Lengyelország a felvetés ellen szavazott, négy másik ország pedig tartózkodott, ami voltaképp "halk ellenszavazat", tehát "messze nincs egyhangúság".



Azt találták ki, hogy az érkezőket a brüsszeli központból vagy azokban az országokban, ahol túl sokan vannak, szétosztják az Európai Unió tagállamai között - magyarázta, hozzátéve: Magyarországnak körülbelül 30 ezer migránst kellene befogadnia.



Az elképzelések szerint az adott országon belül kellene a migránsok elhelyezését biztosítani, ott történne a menekültkérelmek elbírálása - közölte.



Bakondi György szerint "súlyosan tévednek", akik azt gondolják, hogy azok, akik most tűzharcot folytatnak a szerb határon egymással, és fegyverrel, botokkal, kövekkel fenyegetik a magyar határőrizeti erőket, az országba belépve egyszer csak politikai menekültté válnak, és a belépésükből valamilyen haszna származna az európai embereknek.



Magyarország álláspontja szerint nem lehet szó kvóták szerinti elosztásról, különösen kötelező kvótákról, arról, hogy egy brüsszeli központból megmondják a magyaroknak, hogy hány embert kell befogadni, eltartani, és gondoskodni róluk hosszú távon - hangsúlyozta a belbiztonsági főtanácsadó.



A nyugati példákból jól látható, hogy a munka frontján nagy tömegben nem jelennek meg a migránsok, sokkal inkább a szociális ellátórendszert terhelik a jelenlétükkel - jegyezte meg.



Közölte: Magyarország azt az álláspontot képviselte a kezdetektől - és ezzel meg is oldódna a migrációs probléma -, hogy a határon csak az léphessen be, akit már a túloldalon ellenőriztek. Hotspotokban tartózkodva benyújthatnák a kérelmeket az érkezők, és az kaphatna beutazási lehetőséget, akinek a kérelmét elfogadják, a többieknek vissza kellene utazniuk oda, ahonnan jöttek - vázolta az elképzelést.



Magyarország elképzelése nem élvez nagy támogatást azok - elsősorban a Soros-hálózat és a balliberális pártcsaládba tartozó képviselők - részéről, akik úgy gondolják, hogy be kell fogadni a migránsokat, szolidárisnak kell lenni, és az Európai Unió valamennyi államának bevándorlóországgá kell válnia.



Bakondi György hangsúlyozta: ez helytelen megközelítés, és mindent meg fognak tenni azért, hogy ez az elgondolás ne váljon jogszabállyá, kötelezettséggé.