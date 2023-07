Szúnyogirtás

OKF: tizenegy vármegye több mint 350 településén irtják a héten a szúnyogokat

Az elmúlt hetekben a lárvák biológiai módszerrel történő gyérítése mellett az ország számos területén szervezett csípőszúnyog-gyérítésre is szükség volt. 2023.07.03 11:13 MTI

Tizenegy vármegyében, 358 településen lesz szúnyoggyérítés a héten - tájékoztatta a szúnyogirtási program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn az MTI-t.



Közölték: a Duna mentén a Szigetközben, a Dunakanyar településein, Mohácson és a környező falvakban végeznek földi gyérítéseket. A szúnyogok elleni védekezés érinti Csorna környékét, Tatát, Baranya, Tolna és Zala vármegye számos települését, továbbá Szolnok térségét is.



Emlékeztettek, az elmúlt hetekben a lárvák biológiai módszerrel történő gyérítése mellett az ország számos területén szervezett csípőszúnyog-gyérítésre is szükség volt. A már kifejlett szúnyogok ellen a településeken belül, földi permetezéssel védekeznek. A legtöbb térségben úgynevezett ULV-eljárást alkalmaznak, amely során a gépjárműre szerelt berendezés apró cseppekre bontja a készítményt, amelyből alig több mint fél litert juttatnak ki hektáronként - ismertették.



Hozzátették: a technológia a közlekedést nem zavarja érdemben, mivel a keletkező permetfelhő csak kis mértékben észlelhető, szemben a ritkábban használt melegködös eljárással.



Kitértek arra is, hogy számos szúnyogfaj kifejezetten emberközeli életmódot folytat, a rovarok az esős időszakok után jelennek meg nagy számban a lakókörnyezetünkben. A lakosság is sokat tehet a szúnyogok élőhelyeinek felszámolásáért, a ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján olvasható tájékoztató.