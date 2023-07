Kormány

Bóka János lesz az európai uniós ügyekért felelős miniszter

Gulyás Gergely azt mondta, a tisztséget augusztus 1-jétől tölti be Bóka János, aki jelenleg az Igazságügyi Minisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkára.



Gulyás Gergely elmondta, a miniszterelnök abban állapodott meg Tuzson Bence leendő igazságügyi miniszterrel, hogy egy "tiszta" igazságügyi tárcát fog vezetni, ezért Orbán Viktor kormányfő az európai uniós ügyek vitelével Bóka János államtitkárt bízta meg, aki miniszterként irányítja majd ezt a területet.



Bóka János miniszteri kinevezését az is indokolttá teszi, hogy 2024 második felében Magyarország tölti be az Európai Unió (EU) soros elnöki tisztét, így az új miniszter feladata az elnökségre való felkészülés koordinálása az ország uniós szövetségeseivel, illetve a kormányon belül a szaktárcákkal is - ismertette Gulyás Gergely.



Bóka János augusztus 1-jei kinevezésére a miniszterelnök tesz javaslatot a köztársasági elnöknek.