Önkormányzat

"Megtelt" - Építési tilalmat rendeltek el Érden

Egyetlen építkezés sem indulhat Érd túlnyomó részén július 15-étől, miután a Pest megyei város közgyűlése változtatási tilalmat rendelt el. Kivételt ez alól csak az ipari zóna, illetve a város közepén lévő lakótelep képez. A tiltó rendelet mindaddig érvényben marad, amíg el nem készül a város jelenleginél lényegesen szigorúbb, társasházépítéseket erősen fékező új helyi építési szabályzata.



A tilalom a társasházak és családi házak építése mellett a tetőtér felé való bővítéseket és a hozzáépítéseket is érinti.



"A város túlcsordult. Állandósultak a dugók, nincs parkolóhely, hosszú sorok kígyóznak a szakrendelő előtt, a bölcsődében évek óta várólistát vezetnek, hiába adtuk át tavaly az új iskolát, már az is megtelt. Idén ősszel 6-7 új iskolai osztályt kell indítani a szokásos 2-3 helyett. A vízszolgáltató cég jelezte, hogy hamarosan kapacitáshiány léphet fel, holott a város magasabban fekvő részein már most se adnak ki rákötési engedélyt társas-, illetve ikerházaknak. Iszonyú nyomás nehezedett a városvezetésre, hogy tegyünk valamit a rohamos népességnövekedés ellen" - sorolta a döntéshez vezető okokat a Népszavának Csőzik László, az agglomerációs város független polgármestere. Hozzátette: a tilalomról szóló rendeletet egy ellenszavazattal, illetve a fideszesek tartózkodása mellett fogadták el a javaslatot.



A polgármester szerint a város ugrásszerű népességnövekedése annyira kezelhetetlenné vált, hogy kisebb korlátozás már nem lett volna elegendő. A hét évvel ezelőtt elfogadott Helyi építési Szabályzat (HÉSZ) ugyanis egyes telkek aránytalan, városképileg is aggályos túlzott beépítését és a közműszolgáltatások nehezen biztosítható túlfogyasztását tette lehetővé. Ha az építkezések a jelenlegi iramban folytatódnának, akkor ellehetetlenülne a város közműellátása, miközben az intézmények zömére már most kitehetnék a megtelt táblát - írja a lap.



A hatályos jogszabály szerint az önkormányzatok legfeljebb három évre rendelhetnek el változtatási tilalmat, de ez meghosszabbítható. A tilalom nem vonatkozik a megkezdett építkezésekre, illetve az építéshatóságnál már bejelentett munkákra. A hoppon maradt ingatlantulajdonosokat kártalanítás nem illeti meg.