Országgyűlés

A jövő évi költségvetés főbb számairól dönthet a parlament

A 2024-es költségvetés főbb számait is tartalmazó összegző módosító indítványról dönthet az Országgyűlés hétfőn, e heti, háromnapos rendkívüli ülésének első napján.



A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a képviselők 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdik az ülésnapot.



Ezt követően időkeretben tárgyalják a Magyarország 2024-es központi költségvetési törvényjavaslatához benyújtott bizottsági jelentéseket és az összegző módosító javaslatot, amelyről szavazás is lesz.



Az összegző módosító javaslat alapján az államháztartás központi alrendszerének jövő évi kiadási és bevételi főösszege is csökken. A kiadási főösszeg az eredetileg tervezett 40 775,568 milliárd forint helyett 40 755,101 milliárd forint, a bevételi főösszeg pedig 38 260,782 milliárd forint helyett 38 240,315 milliárd forint lehet, a hiány változatlanul 2 514,785 milliárd forint.



A határozathozatalokat követően három órán keresztül azonnali kérdések, interpellációk és kérdések hangzanak el.



Az Országgyűlés törvényjavaslatok bizottsági jelentéseit és összegző módosító indítványait is megvitatja.