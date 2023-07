Ukrajnai háború

Magyarországi iparkamarák humanitárius adományt juttattak el a beregszászi Bátyú nagyközségbe

A Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) humanitárius segélyt adott át a Beregszászi járásban található Bátyú nagyközség önkormányzata részére a kistérségben élő belső menekültek és a helyi rászorulók megsegítésére.



A segélyszállítmányt az ukrajnai partnereknek a Záhony-Csap közúti határátkelő közelében kialakított humanitárius központban átadó Vereczkey Zoltán, a PMKIK elnöke elmondta, hogy a 2010-es évek közepétől szoros munkakapcsolatot ápoltak a régió önkormányzataival és gazdasági szereplőivel. Az orosz-ukrán háború kirobbanását követően eddig két alkalommal hoztak tartósélelmiszer-segélyt.



A kahovkai vízerőmű gátjának felrobbantását követően, amikor arról érkeztek hírek, hogy újabb menekülthullám várható Kárpátalján, gyűjtést indítottak, hogy ezúttal a Bátyú központú kistérség önkormányzatának terheit csökkentsék a belső menekültek és a helyi rászorulók ellátását illetően.



A mintegy hét tonnányi szállítmány jelentős részét tartós élelmiszer, higiéniai és tisztítószerek teszik ki, amelyek értéke meghaladja a hárommillió forintot, de ágyak, matracok, ágynemű és televíziókészülékek is érkeztek.



Gelb Sándor, a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elmondta, hogy a szállítmányt a bátyúi önkormányzat igényei szerint állították össze, ősszel pedig újabb támogatást hoznak. Terveik szerint a napokban ivóvízszállítmányt indítanak útra a Dnyipro partján fekvő, délkelet-ukrajnai Nyikopolba, a Beregszászi Járási Központi Kórház pedig egy mentőautót kap a közeljövőben - közölte Gelb Sándor.



Dmitro Taranenko, Bátyú polgármestere elmondta, hogy Kárpátalja és a kelet-ukrajnai Luhanszk megye katonai közigazgatásai, valamint a Vöröskereszt támogatásával a kistérségben állandó lakóhelyeket építenek a másfél éve oktatási és szociális létesítményekben élő belső menekülteknek. Az új lakásokban jó hasznát veszik majd a tárgyi adományoknak, a tartós élelmiszerekből pedig a 150 menekült mellett körülbelül 300 nehéz helyzetben élő helyi családnak is jut - jelentette ki a polgármester.



Vitalij Matyij, a Beregszászi Járási Katonai Közigazgatás elnöke az újabb humanitárius segélyszállítmányt megköszönve közölte, hogy a járás hivatalosan húszezer belső menekültet fogadott, sokak lakhatási körülményei azonban nem megfelelőek. Emellett újabb áttelepülők érkezésére is számítani lehet, akiknek az ellátásáról gondoskodni kell az önkormányzatoknak - húzta alá a járási vezető.