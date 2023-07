Erőszak

Megtámadták egy polgármester házát a franciaországi elővárosi zavargók

Ötödik éjszaka folytatódtak az elővárosi zavargások vasárnapra virradóra Franciaországban azt követően, hogy egy rendőr egy közúti ellenőrzés során lelőtt egy 17 éves helyi lakost a Párizshoz közeli Nanterre-ben.



Bár jóval kevesebb incidens történt az előző napokhoz képest, egy polgármester otthonát támadás érte.



Az elkövetők szombat este egy gépkocsival betörték Vincent Jeanbrun, a Párizstól délre található L'Hay les Roses nevű település polgármestere házának a kapuját, majd a kertben hagyott gépkocsit felgyújtották azzal a céllal, hogy a ház tűzbe boruljon - közölte a helyi ügyészség, amely gyilkossági kísérlet miatt indított vizsgálatot.



A jobbközép Köztárságiakhoz tartózó városvezető nem tartózkodott otthon, a felesége és az egyik gyereke viszont megsérült a támadásban, miközben kimenekültek a házból - írta közleményében Vincent Jeanbrun.



A polgármester második éjszaka az önkormányzati hivatalban aludt, amely köré drótkerítést állíttatott fel, hogy így akadályozza azt, hogy a zavargók felgyújtsák. A France2 közszolgálati televízióban helyi lakosok elmondták: a zavargók egyértelműen bosszút akartak állni azért, mert a polgármester megakadályozta a településen a rongálásokat.



Valamennyi párt szolidaritásáról biztosította a polgármestert, Élisabeth Borne miniszterelnök pedig vasárnap tűrhetetlennek nevezte a történteket, és a helyszínre látogatott Gérald Darmanin belügyminiszterrel együtt.



A belügyminisztérium tájékoztatása szerint vasárnapra virradó éjjel 16 rendőrőrsöt és tíz csendőri laktanyát támadtak meg országszerte a zavargók, akik közül 719-et előállítottak. A kedden kirobban zavargások kezdete óta szombatra virradóra volt a legmagasabb, 1300 az őrizetbe vettek száma.

A rendfenntartók határozott fellépésnek köszönhetően nyugodtabb volt az éjszaka" - írta a Twitteren Gérald Darmanin belügyminiszter, jóllehet továbbra is 45 rendőr és csendőr megsérült az összecsapásokban, 74 épületben és 577 gépkocsiban keletkezett tűzkár és 871 esetben riasztották a tűzoltókat köztéri tűzesetekhez - jelezte a belügyi tárca, amely előző éjjel 46 rendőrkapitányság és 11 csendőrségi laktanya elleni támadásról adott hír, s szombatra virradóra 79 rendőr és csendőr sebesült meg.



Egymást követő második éjszakára ismét 45 ezer rendőrt mozgósítanak a nagyvárosokban, akik közül hétezren a fővárosi agglomerációban ügyeltek a rendre. Marseille-ben és Lyonban, ahol a legerőteljesebbek voltak péntek éjjel a zavargások és a fosztogatások, jelentősen megerősítették a rendvédelmi erőket. Marseille-ben az elitalakulatoknak sikerült szétoszlatniuk azt a fiatalokból álló csoportot, amely előző éjjel randalírozott és fosztogatta az üzleteket a belvárosban - közölte az AFP hírügynökség.



Párizsban szombat este a Champs-Elysées sugárúton jelentős volt a rendőri készültség, miután a közösségi oldalakon felhívások jelentek meg gyülekezésre. Meg is érkeztek feketébe öltözött fiatalok, és csoportokba verődve sétálgattak a bedeszkázott kirakatok előtt, de rongálások nem végül történtek, miután a rendőrök minden csoportok azonnal szétoszlattak.



Az elővárosokban, ahol a zavargások kezdődtek, a rendőröket tűzijátékokkal támadták, elsősorban a Párizstól délre található Vigneux-ben. Az erőszak megfékezésére több elővárosi településen kijárási tilalmat vezettek be az önkormányzati vezetők, Párizsban és a környező településeken a felszíni közlekedést előbb, már este 7 órakor leállították az előre bejelentett 9 óra helyett, hogy a zavargók ne tudjanak a települések között közlekedni.



A zavargások azt követően kezdődtek, hogy a Párizstól nyugatra található Nanterre-ben kedd reggel egy rendőr agyonlőtte Nahel M. 17 éves helyi fiút, aki ellenállást tanúsított egy közúti ellenőrzéskor. A rendőr elmondása szerint veszélyben érezte saját és társa életét. Az igazoltatásról készült felvétel azonban ezt nem igazolta, ezért a 38 éves motoros rendőrt előzetes letartóztatásba helyezték, majd szándékos emberölés miatt eljárás indult ellene. A francia igazságszolgáltatás mindeközben gyorsított eljárásban megkezdte az őrizetbe vett zavargók elleni eljárásokat is.