Átadták a Semmelweis Egyetem felújított műtőblokkját és új sportkardiológiai központját a városmajori klinikán

2023.06.30 23:30 MTI

Átadták a Semmelweis Egyetem felújított műtőblokkját és új sportkardiológiai központját a városmajori klinikán, így ott mostantól - Magyarországon egyedülálló módon - két, úgynevezett hibrid műtő működhet - közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.



Az egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikáján most átadott új, érsebészeti hibrid műtőnek köszönhetően kétszer annyi katéteres és hibrid érsebészeti, valamint radiológiai beavatkozást tudnak elvégezni a jövőben - olvasható a semmelweis.hu oldalon.



Mint írták, mostantól Magyarországon egyedülálló módon két, kombinált képalkotó és operációs helyiség, úgynevezett hibrid műtő működhet a klinikán. Ezen túlmenően megújult további egy szív-, illetve két ér- és mikrosebészeti műtő is.



Az egyetem közölte, a klinika új Sportkardiológiai Központjában évente mintegy ezer-ezerötszáz sportoló komplex sportkardiológiai vizsgálatát fogják elvégezni.



A központnak kiemelt szerepe lesz az egyetem sportorvostan oktatásában is - mutattak rá.



A közleményben idézik Merkely Béla rektort, a klinika igazgatóját, aki elmondta, hogy a hibrid érsebészeti műtő különlegessége a beépített, steril körülmények között működő röntgengép. A komplex eszköz segítségével olykor szív- és érsebészek, szívgyógyászok, valamint radiológusok egyszerre vannak jelen a műtőben, és rövidebb idő alatt, a beteget kisebb műtéti megterhelésnek kitéve végzik el a beavatkozásokat.



Magyarországon eddig is a klinikán történt a legtöbb hibrid érműtét - jegyezte meg.



Hartyánszky István egyetemi docens, a klinika szívsebészeti profilvezetője azt közölte: négy - két szív- és két érsebészeti műtő - teljes körű felújítása történt meg a legmodernebb szívmotorok, lélegeztetőgépek, fali kivetítők beépítésével, így még több műtét valósítható meg a betegbiztonság növelésével együtt.



Magyarországon és Közép-Európában egyedülálló módon a városmajori klinikán az összes szívsebészeti beavatkozás elvégezhető - tette hozzá.



Vágó Hajnalka klinikai főorvos, sportorvosi profilvezető elmondta, az új, több helyiségből álló, modern technológiával, korszerűen felszerelt Sportkardiológiai- és Sportorvostan Laborban havonta körülbelül százhúsz sportkardiológiai vizsgálat valósulhat meg. Ennek lényege a biztonságos sporttevékenység alapjainak megteremtése és a hirtelen szívhalál kockázatának, valamint előfordulásának csökkentése - mutatott rá.



A közlemény szerint a konkrét panasszal érkező sportolók térítésmentesen vehetik igénybe a centrumot. Az új, négy vizsgálóhelyiségből és egy ezekhez kapcsolódó betegváróból álló labor lesz az egyik helyszíne az egyetem Általános Orvostudományi Kar sportorvostan képzésének is.

A fejlesztés a V68 projekt egyik elemeként valósult meg, az összességében több mint hatmilliárd forintos állami és egyetemi forrás mintegy harmadát fordították a most átadott, új eszközparkok beszerzésére és az érintett épületrészek felújítására - olvasható.