EU-csúcs

Orbán Viktor: ki a felelős azért, hogy pénzügyileg a csőd szélére sodorták az Európai Uniót?

Az Európai Bizottságnak nagyon súlyos kérdésekre kell válaszolnia az Európai Tanács ülésén: választ kell adnia arra, hogy hova lett a pénz az uniós költségvetésből, és ki felelős azért, hogy 2,5-3 év elteltével lényegében pénzügyileg a csőd szélére sodorták az Európai Uniót - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



A kormányfő a Brüsszelből sugárzott interjúban azt mondta: a bizottság a költségvetés hétéves időszakának a felénél bejelentette, hogy elfogyott a pénz, és most arra kéri a tagállamokat, hogy eurómilliárdokat fizessenek be még pluszban ahhoz képest, amit egyébként előír a költségvetés.



Hozzátette: "van egy zűrös ukrajnai pénzügyi csomag", ugyanis a bizottság adna hozzávetőleg 50 milliárd eurót Ukrajnának, holott azt sem lehet tudni, hogy az eddig Ukrajnának odaadott mintegy 70 milliárd euró mire ment el, és miért nem volt elég.



Emellett - folytatta - a bizottság most még 18 vagy 19 milliárd eurós hozzájárulást kér a felújítási alap megnövekedett kamatterhéhez is, úgy, hogy ebből az alapból a magyarok és a lengyelek egy fillért sem kaptak. Jelezte: van továbbá egy nagyobb összeg, amit a migránsok Európába érkezésének elősegítése érdekében különít el a bizottság, és kérnek maguknak néhány milliárd eurót, hogy megemeljék a fizetésüket, miközben azt követelik Magyarországtól, hogy törölje el a rezsicsökkentést.



"Tehát a magyar emberek otthon fizessenek többet a rezsiért, küldjünk ide több pénzt, amiből nekik lesz plusz fizetésük. Tehát úgy, ahogy van az egész, az oly mértékig abszurd, hogy nyilván nem csak egy magyarnak, de majdnem minden európai uniós tagállam vezetőjének kinyílik a bicska a zsebében" - fogalmazott.

"Migránsgettókat" akarnak létrehozni Magyarországon

Az Európai Unió "migránsgettók" létrehozására akarja kötelezni Magyarországot, arra, hogy évente akár több tízezer migránst fogadjon be - mondta Orbán Viktor.



A kormányfő hangsúlyozta: a kormány harcolni fog ez ellen, és nem áll szándékában végrehajtani ilyen intézkedést.



Orbán Viktor felháborítónak nevezte az eljárást, amelynek során "puccsszerűen" erőltették át a migrációs kvótarendszerről szóló döntést az unió belügyminisztereinek tanácsán.



A döntés mögött a Soros-hálózat állhat, amelynek élén "őrségváltás történt", az új generáció pedig politikailag aktívabb - mondta a miniszterelnök, utalva arra, hogy Soros György átadta NGO-hálózatának irányítását a fiának.

Mi, magyarok, nem tudjuk elfogadni, hogy a rezsicsökkentést megszüntessék

Orbán Viktor úgy látja, szinte semmi esély nincs arra, hogy az uniós tagállamok vezetői elfogadják az Európai Bizottság költségvetés-módosításra tett javaslatait.



A kormányfő hangsúlyozta: az Európai Tanács ülésére "senki nem azért jött, hogy az otthon nehéz helyzetben lévő családjai és polgárai helyett az Európai Unió bürokratáinak fizetésére adjon több pénzt".



Hozzátette: egyezség hiányában egy hosszú harc indul, az Európai Bizottság újabb javaslatot készít, és "egyenként próbálják majd kivásárolni a tagállamok szavazatait".



Egy dolog világos: mi, magyarok, nem tudjuk elfogadni, hogy a rezsicsökkentést megszüntessék Magyarországon, nem adunk pénzt arra, hogy itt a bürokraták fizetését megemeljék, nem adunk addig több pénzt Ukrajnának, amíg meg nem mondják, hogy hova lett az a 70 milliárd, amit korában adtunk, és teljesen nevetségesnek, abszurdnak, lehetetlennek tartjuk azt a kérést, hogy adjunk oda egy egy olyan hitelhez kamatnövekmény céljából plusz pénzt, amelyikből a nekünk járó összeget soha nem kaptuk meg - fogalmazott a miniszterelnök.

Egymás után hozzuk a döntéseket, amelyek húzzák lefelé az inflációt

A kormány nem adta föl, és egymás után hozza azokat a döntéseket, amelyek húzzák lefelé az inflációt - jelentette ki Orbán Viktor.



A Brüsszelből közvetített interjúban a kormányfő kifejtette: "az első pillanattól kezdve harcolunk az inflációs áremelkedések ellen", mert "amit csinálnunk kell, az az infláció letörése". Tehát "nekünk aktívan kell föllépni és segítenünk kell az embereknek, olyan döntéseket kell hoznunk, amelyek leszorítják, letörik az inflációt" - fogalmazott.



Azt mondta: vállalták, hogy az év végéig egy számjegyű lesz az infláció. Most már érzékelhető, hogy azok az intézkedések, amelyeket meghoztak, lefelé húzzák az inflációt, és jó esély van arra, hogy az év közepén, második felének elején, július-augusztusban megtörténik az, hogy a bérek növekedése magasabb lesz, mint az árak növekedése - emelte ki Orbán Viktor.



Hangsúlyozta: a gazdaságvédelmi akcióterv célja emellett a munkahelyek megvédése, valamint a nyugdíjak és a családtámogatások értékének megőrzése.

Tűzszünet kell és béketárgyalás

Tűzszünetre és béketárgyalásokra van szükség az ukrajnai háború lezárásához - hangsúlyozta.



A kormányfő kifejtette, az Európai Unión belül két iskola létezik az ukrajnai háború megítélésében: a "nagyok" azt mondják, tovább kell menni az eddigi úton, működik az az elgondolás, hogy le lehet győzni ukrán katonákkal és nyugati pénzzel, eszközökkel az oroszokat.



Hozzátette, ő egyedül képvisel ezzel szemben ellenvéleményt. Eltelt másfél év, ezt csináltuk, amit csináltunk; eredmény zéró, sőt negatív, tehát Oroszországot nem győztük le, az orosz politikai vezetés a helyén van, az orosz gazdaság, köszöni szépen, jól van, ehhez képest mi szenvedünk a magas inflációtól, nincs már pénzünk arra, hogy az ukránokat támogassuk, nyilvánvaló, hogy az ellentámadás, amit az uránok megindítottak, nehézkes, vagy kérdéses, hogy egyáltalán fűzhetünk-e hozzá bármilyen reményt - értékelt a kormányfő.



Rengeteg ember halt meg, még több fog meghalni, fölmérhetetlen a pusztítás, az emberi fájdalom és szenvedés, ami ott kialakul, ezért minden eszközt arra kell használni, hogy tűzszünet legyen és béketárgyalás - szögezte le Orbán Viktor.