Programajánló

Kisvasutas hétvégére készülnek a debreceni vidámparkban

, ahol július második szombatján ünneplik a kisvasút napját. Idén a hagyományos rendezvényt kibővítve július 8-án és 9-én egész napos programokkal, a debreceni Zsuzsi erdei vasúttal közösen várják az érdeklődőket.



Király István, a park műszaki igazgatója a rendezvényről tartott szerdai debreceni sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy a vidámparki kisvasút az 1960-as évek elején úttörővasútként kezdett működni, és a mai napig rója a köröket 1,1 kilométeres pályáján az utasokkal a Nagyerdőben.



Az elmúlt évtizedekben számos felújítás történt, legutóbb a mozdony újult meg, most a kocsikon a sor. A mozdony és a vasúti kocsik Dél-Afrika vöröses-narancsos színvilágát idézik, utalva arra, hogy a vidámparkkal egy intézményként működő állatkert legtöbb lakója is onnan származik - magyarázta a szakember.



Elmondta azt is, hogy a parknak évente mintegy 25 ezer látogatója van, a kisvasúton az elmúlt évtizedekben több mint ötmillióan utaztak.



A másik debreceni kisvonat, az idén 141 éves debreceni Zsuzsi erdei vasút is csatlakozik a kisvasutas hétvégéhez: különböző relikviákat, mozdonymaketteket mutatnak be, és közösen szerveznek családi és gyermekprogramokat a vidámparkban - mondta el Makóné Fogarasi Hajnalka, a Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. ügyvezetője a sajtótájékoztatón.



A vidámparki kisvasút történetét bemutató fotókiállítás mellett az úttörő korszakot megidéző fotópontot is kialakítanak a kisvasutas hétvégén - jelezték.