Fővárosi Közgyűlés

Rendeletmódosítással akadályoznák meg egy esetleges soroksári vegyianyag-lerakat létrehozását

Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, a módosítás elindításának célja, hogy megvédjék a területet azon - a sajtóban megjelent - tervektől, amelyek szerint a kormány és kínai partnerei az európai akkumulátorgyártáshoz szükséges veszélyes vegyianyagok bázisát Budapestre szeretnék telepíteni.



A főpolgármester javaslatát - amely Soroksár érintett területeire vonatkozóan a főváros településszerkezeti terve és rendezési szabályzata módosításának megindításáról szól - egyhangúlag támogatta a közgyűlés.



Wintermantel Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakciójának vezetője a vitában azt mondta: nem kell Soroksárt jobban megvédeni, mint amennyire a helyi polgármester teszi. "Érthető, hogy erre kampányt építenek, de nem kell a fürdővízzel a gyereket is kiönteni" - jegyezte meg.



V. Naszályi Márta, a Párbeszéd fővárosi frakcióvezetője, I. kerületi polgármester azt hangoztatta: meg kell menteni a környezetvédelmi katasztrófától a várost, nem szabad hagyni, hogy zöldterületen veszélyes üzem épüljön.



Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP) csepeli polgármester hozzászólásában az egyeztetés és az átláthatóság fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, Csepelen is vannak veszélyes anyagok, csak tudni kell, mit jelent ez, milyen veszélyekkel jár. Továbbá a soroksáriak gazdasági fejlődése is fontos szempont lehet, és az ügyben a legfontosabb a helyi polgármester véleménye.



Karácsony Gergely megjegyezte, nem akarják "kiönteni a fürdővízzel a gyereket", de a kormány mindeközben eldöntheti az ügyet.



Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester arra figyelmeztette a közgyűlés baloldali többségét, hogy visszaél hatalmával.



Baranyi Krisztina (független) ferencvárosi polgármester azt hangoztatta: ha van kormányzati szándék, akkor az a vegyianyagdepo meg fog épülni, ezért a kormányzati szándék ellen kell közösen fellépni.



Bese Ferenc (független) soroksári polgármester arról beszélt, minden eszközzel meg kell akadályozni, hogy vegyianyag-elosztó létesüljön náluk, de a benyújtott javaslattal kapcsolatban vannak kifogásai, szerinte nem megfelelően előkészített.



Felvetette azt is, hogy biztos forrásból származik-e az az információ, hogy hol terveznek Soroksáron vegyianyag-lerakatot, mert értesülése szerint nincs napirenden raktár létrehozása.



Bese Ferenc hangsúlyozta, a kérdésre akkor kellene visszatérni, amikor biztossá válik, hogy hová tervezik a lerakatot. Az ügyben levélben fordult az illetékes miniszterhez, akinek a válaszát meg kellene várni - mondta a politikus, aki mindezek miatt kezdeményezte a javaslat levételét a napirendről, de ezt a többség nem támogatta.

Bese Ferenc azt mondta, bízik benne, hogy a kormánynak nincs olyan szándéka, hogy vegyianyag-lerakat épüljön Soroksáron. A javaslatot - mint mondta - megszavazza, ha az végül nem gátolja majd Soroksár fejlődését.



A Fővárosi Közgyűlés 16 igen szavazattal, 10 tartózkodás mellett elfogadta Budapest 2027-ig szóló esélyegyenlőségi tervét, amelynek célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek és fogyatékossággal élők.



A képviselők egyhangúlag határoztak arról, hogy a főváros a közösségi költségvetés keretében pályázatot ír ki Közös gyerek- és nyugdíjasnapközi címmel 50 millió forintos kerettel. A támogatásból generációkon átnyúló programok biztosítása valósítható meg a pályázatban foglalt feltételek szerint 3-10 éves gyerekek és a nyugdíjas korosztály részére.



A közgyűlés - 13 igen szavazattal, 12 nem ellenében, két tartózkodás mellett - nem támogatta, hogy a főváros tulajdonában lévő két üres újpesti telket ingyenes használatba adjanak az Utcáról Lakásba! Egyesületnek, hogy megvalósítsa mobilházprojektjét, amelynek keretében alacsony bérleti díjú és fenntartási költségű otthonokat bérelhettek volna rászorulók.



A testület Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes indítványára döntött arról is, hogy közzéteszik a "Budapesti Lakógyűlés" működését biztosító szoftver forráskódját.