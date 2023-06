Színes

Nem dáridós a hangulat - a börtönből üzent Galambos Lajos

Mint ismeretes, Galambos Lajost víz-, gáz- és áramlopás miatt 3 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélték, így a trombitaművész két hónapja a baracskai büntetés-végrehajtási intézetben tölti a rá kiszabott büntetést. A mulatós sztár eddig csak az ügyvédjén keresztül kommunikált a sajtóval, szerda délelőtt azonban exkluzív interjút közölt vele a Blikk.



Lagzi Lajcsi elmondta, hogy a helyzetnek és az állapotnak megfelelően érzi magát, és jelenleg is az egészségügyi részlegen tartózkodik, ahol semmiben nem szenved hiányt.



"Azért azt tudni kell, hogy itt nem egy dáridós hangulat van. Rendszeres orvosi vizsgálat van, van egy állandó napirend, aminek én ugyanolyan részese vagyok, és tartom magam mindahhoz, amihez mindenki. Sem pozitív, sem negatív diszkrimináció nem ér. [...] Nem vagyok én itt egy szent tehén."



A zenész a börtönben töltött mindennapok során sokat olvas, és még annál is többet ír - nemrég egy színdarabot vetett papírra -, és idővel szeretne megtanulni spanyolul is, hogy értse a latin dalok szövegét. Állítása szerint sok valótlan információ lát róla napvilágot, amiknek a fele sem igaz.



"Nem igaz az, hogy magamba fordultam. Annyira fordultam magamba, amennyire egy ilyen helyen az ember magába fordul."



Galambos ennek ellenére azt elismerte, hogy börtönpszichológushoz jár, hogy feldolgozza: új életet kell majd kezdenie a börtönből való távozása után.



"Amikor ez a dolog itt letelik, vagy bármi is alakul, akkor nem ugyanazt és nem ugyanúgy szeretném majd folytatni. Ez vonatkozik a zenei életemre is. Korlátozva vagyok a tüdőproblémáim miatt a trombitálással, ami pszichésen is elég komoly teher. Járok pszichológushoz, ezt örömmel teszem" - ismerte el a zenész, aki korábban soha nem járt pszichológushoz a problémával, mert nem érezte szükségét. Gyermekeit azzal nyugtatja, hogy vannak sokkal súlyosabb gondok az életben annál, hogy ő most börtönben van.