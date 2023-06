Terényben járt az államfő

Novák Katalin: fontos, hogy tisztelettel forduljunk egymás felé

Ahhoz, hogy erősödjön a nők aktív szerepvállalása, vonzóbbá kell tenni a közéletet, ebben pedig fontos, hogy tisztelettel forduljunk a másik ember felé, akkor is, ha nem értünk egyet - egyebek között ezt hangsúlyozta Novák Katalin köztársasági elnök szerdán Terényben, Nógrád vármegyei látogatása harmadik napján.



Az államfő a női polgármesterekkel tartott, a Faluház kertjében rendezett találkozón kijelentette, lehetőséget kell adni arra, hogy "a rajtvonalnál mindenki felsorakozhasson". Ha nincsenek ott azok a nők, akik ugyanolyan jó képességekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek, mint a hasonló területeken dolgozó férfiak, akkor "nem lehet belőlük meríteni" - fűzte hozzá.



Novák Katalin bizakodásra okot adónak nevezte, hogy ma Magyarországon több nő végez az egyetemeken, mint férfi, és szerinte fontos, hogy ne legyen kibékíthetetlen ellentét a családi élet és a hivatás között.



A köztársasági elnök hangsúlyozta azt is: "ha egymással szemben próbálunk érvényesülni, akkor soha nem fogunk semmire jutni", a közéletben, éppúgy, mint a családban, a női és a férfi szempontra, szerepre egyaránt szükség van.



Elmondta: harmadik napja vendége Nógrádnak, és ez a látogatás azért különleges, mert most először a Sándor-palota működését is áthelyezték ide; születtek alsópetényi keltezésű határozatok, és olyan találkozók is voltak, amelyekre minden résztvevő Budapestről érkezett.



Szavai szerint a vármegyelátogatásokat azért kezdte el, hogy felhívja a figyelmet, Magyarország milyen gazdag: nemcsak természeti kincsekben bővelkedik ez az ország, hanem értékes emberekben is.



Célja ezeknek a látogatásoknak az is, hogy a perifériát, azokat a területeket, amelyekre a hétköznapokban kevesebb figyelem irányul, középpontba helyezzük - fogalmazott.



Novák Katalin a rendezvényen beszélt arról is, hogy erős nőkkel találkozott Nógrádban.



Kifejtette: Somssich Gabriella rendőrfőkapitány az erős női vezető jó példája; erősek a balassagyarmati Reménysugár Gyermekotthonban dolgozók, akik fogyatékossággal élő gyerekek mellett állnak helyt nap mint nap, Sóshartyánban a Baptista Szeretetszolgálat programjában részt vevők, a salgótarjáni Wamsler gyár női dolgozói, vagy azok a nők, akik a karancsberényi ropigyárban gyártósor mellett végzik a monotóniatűrést igénylő munkájukat.



Az államfő arról is beszélt, hogy a női vezetőknek sokszor ugyanolyan konfliktusokat kell megoldaniuk, mint amilyeneket a családban kell menedzselniük. Mindkét területen lényegesnek nevezte a kompromisszumot és az empátiát.



Novák Katalin megköszönte a találkozó résztvevőinek, hogy egy-egy közösség élére álltak, hozzájárulva, hogy erős közösségek épüljenek Nógrádban is, ahol "nem könnyű az élet".

"Szeretném", ha egyre többen tudnának Nógrádra úgy tekinteni, mint egy rejtett erőforrásra, olyan kincses tartalékra, amelyben még sok felfedeznivaló van - fogalmazott.



Brozsó Andrásné (független), a 370 lakosú szlovák nemzetiségi Terény polgármestere elmondta, hogy óvodájukban és alsó tagozatos iskolájukban szlovák nyelvet is oktatnak; büszkék rá, hogy Szent-Györgyi Albert gyerekkora egy részét a faluhoz tartozó Kiskérpusztán töltötte; a faluban szoborpark, több múzeum, csaknem 200 magánszálláshely van, és élnek a néphagyományok, az első polgármester pedig megszervezte a gyermek- és ifjúsági önkormányzatot, amely jó 20 évig működött.



A találkozón szó esett többek között arról, hogy a jó vezetéshez kell a család támogatása, és kell egy csapat. Arról is szó volt, hogy a többségében nők vezette Sámsonházán női polgárőrség működik.



Novák Katalin járt Alsópetényben, Balassagyarmaton megkoszorúzta a Civitas Fortissima-emlékművet, ellátogatott a Reménysugár Gyermekotthonba, a KRESZ-parkban óvodásokkal találkozott, Szécsényben a vármegye egyetlen malmának munkájával ismerkedett meg. Vendégül látták Salgótarjánban és a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen, Sóshartyánban felkereste a cigánysoron élőket, bepillantva a Jelenlét ház munkájába; Terényből Rimócra utazott, nógrádi programja Hollókőn fejeződött be szerdán.



Nógrád sorrendben az ötödik vármegye, amelyet meglátogatott, legutóbb Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében járt.