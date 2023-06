Kormány

Lemond Varga Judit igazságügyi miniszter

Távozik posztjáról az igazságügyi miniszter. Varga Judit ezt maga jelentette be egy interjúban.



Varga Judit lehet a Fidesz-KDNP listavezetője a választáson. A tárcavezető a Magyar Nemzetnek adott interjút, amelyben a 2024-es EP-választásról volt szó, és arról, hogy milyen szerepet fog játszani abban.



"Ez a feladat viszont, ahogyan miniszteri teendőim is, egész embert kíván, ezért a miniszterelnök úrral már közöltem is a lemondási szándékomat július 31-ével. Azt hiszem, az a helyes, ha az igazságügyi tárca vezetését átadom olyannak, aki erre száz százalékban tud koncentrálni" - mondta a miniszter a lapnak.



A miniszter azt is hozzátette, hogy erre az EP-kampányra sokkal jobban fel kell készülni, mint korábban, mert 2024-ben konzervatív fordulatot akarnak elérni az EP-ben.



"Hatalmas megtiszteltetés volt számomra ez a négy év, és felemelő érzés volt a magyar érdekeket képviselni" - fűzte még hozzá Varga Judit.