Belügy

Valóban háromezer különböző mérgező anyagot szállítanának végig az országon?

A Párbeszéd-Zöldek több ponton azonnali választ vár a kormánytól a Soroksárra tervezett vegyianyag-terítő egység ügyében.



Szabó Tímea, az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezetője a direkt36.hu internetes portál témában kedden megjelent írására hivatkozva online sajtótájékoztatóján közölte: az ügyben írásbeli kérdéssel fordulnak Orbán Viktor miniszterelnökhöz, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterhez és Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterhez.



A frakcióvezető feltette a kérdést, igaz, hogy szeptemberben kötnék meg a kínai féllel a szerződést, amely Soroksárra telepítené a vegyianyag-terítő egységet?



Arra is kíváncsi volt, pontosan milyen anyagokat szállítanak majd, illetve megfelel-e a valóságnak, hogy az elosztó központokat Záhonyban és Soroksáron alakítanák ki.



Valóban háromezer különböző mérgező anyagot szállítanának végig az országon? - firtatta.



Felvetette, milyen módon kérdezik meg a helyi önkormányzatokat és a lakosságot a tervezett beruházásokról.



Szabó Tímea választ várt arra is, hogy milyen forrásból valósul meg a projekt, újabb kínai hitelt vonnak-e be, illetve a kínai fél mekkora hányaddal bír majd.



Értékelése szerint komoly nemzetbiztonsági kockázatról van szó, beengedik a kínai titkosszolgálatokat Magyarország területére, súlyosan veszélyeztetve Magyarország függetlenségét és szuverenitását.



Szabó Tímea szerint azért is épül a Budapest-Belgrád vasútvonal - amelynek a szerződését 30 évre titkosították -, hogy azon keresztül lehessen több millió konténernyi mérgező, rákkeltő, rendkívül gyúlékony vegyi anyagot Magyarországra szállítani. Megjegyezte: az oknyomozó portál minisztériumi dokumentumokra hivatkozva arról is írt, hogy a vegyianyag-elosztó létrehozását egy frissen alakult cég végezné, amely Rogán Antal üzleti érdekeltségébe tartozik.



A tervezett vegyianyag-terítő robbanásveszélyét hangsúlyozva, kitért arra is, hogy most már hetente vannak tűz- és halálesetek a dél-koreai vagy kínai cégek által működtetett gyárakban, mert nem tartatják be velük a környezetvédelmi és balesetvédelmi előírásokat.



"Elég volt az akkugyarmatosításból, a magyar lakosság veszélyeztetéséből, hogy a kínai érdekek fontosabbak Orbán Viktornak, mint a magyar emberek biztonsága. Nem akarunk sem kínai gyarmat lenni, sem ökogyarmat, nem akarunk Európa szeméttelepe lenni" - hangoztatta az ellenzéki politikus, aki hazaárulással vádolta meg a kormányfőt, a külügyminisztert, illetve a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét.