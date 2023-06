Adatvédelem

NMHH: egyre több a kiskorúak által saját magukról készített intim felvétellel történő visszaélés

Az áldozatok jórészt 13 év alattiak, de sok közöttük 7 és 10 éves kor közötti lány és fiú is. 2023.06.26 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A gyermekek online szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos bejelentések között egyre több a kiskorúak által saját magukról készített intim felvétellel történő visszaélés - közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága hétfőn az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint mindez az NMHH által fenntartott tájékoztató és segítségnyújtó szolgálat, az Internet Hotline 2022-es beszámolójából derül ki, amelyet hétfőn tettek közzé. Mint írták, az Internet Hotline (IH) 2022-ben 2758 bejelentést kezelt, amelynek több mint 50 százaléka - 1507 jelzés - a korábbi évekhez hasonlóan, gyermekkel szembeni szexuális visszaélést rögzítő tartalmakkal kapcsolatban érkezett. Emlékeztettek, 2016 óta folyamatos növekedést mutat az e kategóriában érkező bejelentések aránya, és 2019 óta ebben a kategóriában érkezik a legtöbb bejelentés.



A kiskorúak saját készítésű intim felvételei kapcsán a közlemény idézi az IH egyik elemző munkatársát, aki elmondta, hogy az áldozatok jórészt 13 év alattiak, de sok közöttük 7 és 10 éves kor közötti lány és fiú is. "A felvételeken jól kivehető, hogy a gyermek a webkamerás beszélgetés ideje alatt a saját gyerekszobájában tartózkodik, hiszen láthatóak a személyes tárgyai, így az iskolatáskája vagy akár a plüssállatai is" - írták. Jellemző még, hogy a kamasz korosztályban ezeket a képeket és videókat a fiatal saját magáról készíti abból a célból, hogy az aktuális partnerével megossza (szexting), de az is előfordul, hogy egy idegen, rendszerint egy felnőtt csalja ki a gyermektől online behálózás (grooming) során - részletezték a bejelentéseket.



Kiderült továbbá, hogy 2022-ben három olyan platform került az IH látókörébe, amellyel kapcsolatban a korábbi években nem érkeztek bejelentések: a Reddit, a TikTok és a Discord. Előfordult, hogy a bejelentők a profilfeltörés és profillopás jelenségét sérelmezték, de a bejelentések 13 százalékát kitevő online zaklatás kategóriában érkeztek kéretlen, zaklató üzeneteket, a közösségi oldalakon közzétett lejárató kommentek, sértő, fenyegető üzeneteket sérelmező jelzések is.



Az IH-hoz 2022-ben a hozzájárulás nélkül közzétett tartalom kategóriában érkezett a bejelentések 10 százaléka - közölték, kiemelve: az IH egyre súlyosabb problémaként érzékeli - jellemzően felnőtt nők körében - az intim képekkel való visszaélést, amely súlyos lelki károkat okozhat, korosztálytól függetlenül.



Az Internet Hotline részletes, 2022-es beszámolója ezen a linken érhető el.